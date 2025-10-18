El emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

Leandro Paredes y Claudio Úbeda lanzaron una camiseta del Xeneize con la leyenda “Miguel” y “1956”, acompañadas del símbolo del infinito, mientras globos azules y amarillos se elevaban al cielo y los protagonistas, junto al público, aplaudían con emoción.

Los jugadores de ambos equipos se ubicaron alrededor del círculo central en un clima de absoluto respeto. El aplauso general se mezcló con la emoción de varios hinchas que no pudieron contener las lágrimas.