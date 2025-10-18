Este sábado, Boca se enfrenta a Belgrano en la Bombonera en un partido más que especial: es el primero tras la muerte de Miguel Ángel Russo. A lo largo de toda la semana, los homenajes para el exentrenador fueron muchos y en el estadio se vivió un momento muy emotivo con un minuto de silencio.
San Juan 8 > Ovación > Miguel Angel Russo
El emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en la Bombonera
El Xeneize jugó su primer partido como local tras la muerte del exentrenador y el estadio mantuvo un respeto absoluto.