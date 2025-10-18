"
El emotivo homenaje de Boca a Miguel Ángel Russo en la Bombonera

El Xeneize jugó su primer partido como local tras la muerte del exentrenador y el estadio mantuvo un respeto absoluto.

Este sábado, Boca se enfrenta a Belgrano en la Bombonera en un partido más que especial: es el primero tras la muerte de Miguel Ángel Russo. A lo largo de toda la semana, los homenajes para el exentrenador fueron muchos y en el estadio se vivió un momento muy emotivo con un minuto de silencio.

Leandro Paredes y Claudio Úbeda lanzaron una camiseta del Xeneize con la leyenda “Miguel” y “1956”, acompañadas del símbolo del infinito, mientras globos azules y amarillos se elevaban al cielo y los protagonistas, junto al público, aplaudían con emoción.

Los jugadores de ambos equipos se ubicaron alrededor del círculo central en un clima de absoluto respeto. El aplauso general se mezcló con la emoción de varios hinchas que no pudieron contener las lágrimas.

Para este encuentro, además, se sumó una imagen de Russo junto a la Copa Libertadores que conquistó con el club en 2007.

