Cuántos puntos le faltan a Boca para asegurarse jugar la Libertadores

El repaso sobre la cantidad de puntos que obtuvieron los equipos clasificados en las últimas tres ediciones brinda un panorama más claro sobre la situación de Boca en el tramo final. Y las estadísticas exponen lo siguiente:

En 2022, Argentinos Juniors se clasificó directo a la Copa Libertadores 2023 con 67 puntos (54,47% de los puntos). Huracán fue al repechaje con 65 (52,85%). Se jugaron 41 partidos.

En 2023, San Lorenzo clasificó directo a la 2024 con 64 puntos (52,03%). Godoy Cruz fue al repechaje con 63 (51,22%). Se jugaron 41 partidos.

En 2024, River se clasificó directo a la 2025 con 70 puntos (56,91%). Boca fue al repechaje con 67 (54.47%). Se jugaron 41 partidos.

Entonces, en 2025, con solamente 32 partidos que suman por el nuevo formato, se podría predecir que Boca necesitaría 58 puntos (actualmente tiene 50) para llegar al 60% de las unidades en juego, un porcentaje que en los tres años anteriores le hubiese significado sin problemas la clasificación.

Es decir, tendría que ganar tres de los cinco partidos que le quedan, o dos y empatar dos. Igualmente, también dependerá mucho también del andar de sus rivales directo, teniendo en cuenta que la lucha está muy reñida y hay varios aspirantes.

De igual manera, hay algo importante a considerar: el campeón del Clausura libera cupo, pero a diferencia de años anteriores, en los que el puntero de la Liga solía ser el lidera de la tabla anual (por ejemplo, River 2023 o Vélez 2024), con este formato de playoffs hay más chances de que el campeón no sea necesariamente un equipo de arriba en la tabla anual (como Platense).

También, vale aclarar que si uno de los del lote que pelea es campeón del Clausura o la Copa Argentina, se liberarán cupos por tabla. En los últimos dos casos, como está el panorama ahora en la anual, aplicaría solo para River, aunque también podría ser Argentinos Juniors si encadena una racha positiva sobre el final.

Si Lanús gana la Sudamericana también se abre una ventana, pero no influiría porque está muy abajo en las posiciones. El único que ya está clasificado es Platense por haber ganado el Apertura.