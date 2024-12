El DT de Vélez no estará en la final del Trofeo de Campeones por el casamiento de su hija

“Este 21 de diciembre se celebra el casamiento de mi única hija, y quiero estar a su lado en uno de los días más importantes de su vida. Deseo acompañarla al altar y vivir junto a ella este momento tan especial”, reconoció Quinteros en una carta publicada en la web de Vélez.

La carta completa de Gustavo Quinteros por su ausencia en el Trofeo de Campeones

“A lo largo de mi carrera deportiva, tanto como jugador y como técnico, he tenido que ausentarme en fechas y eventos muy importantes de mi familia, priorizando siempre mi trabajo por encima de ellos.

Lamentablemente, debo informarles que no podré estar presente en el próximo partido entre Vélez y Estudiantes. Esta vez he decidido dar prioridad a mi familia y estar con mi hija en esta ocasión tan trascendental. Hicimos todo lo posible por modificar la fecha, pero no fue posible.

Quiero transmitir tranquilidad a toda la gente de Vélez. Mi compromiso y el de todo el cuerpo técnico para la preparación de este partido ha sido el de siempre, trabajando con total dedicación y cuidado en cada detalle. Estaré siguiendo el desarrollo del juego en todo momento, colaborando activamente con mi cuerpo técnico y apoyando al equipo desde el principio hasta el final.

Gracias por su comprensión.

Gustavo Quinteros”.