El método casero que revela las filtraciones de aire y mejora la calefacción del hogar

Cuando el aire frío del exterior se filtra por estas pequeñas aberturas, actúa como una esponja que absorbe el clima templado y lo disipa rápidamente. Básicamente, se termina gastando plata en calefaccionar un espacio que constantemente está perdiendo su calor.

Las velas también pueden ser fabricadas con diferentes elementos caseros.

La clave de este truco no está en solucionar el problema de manera definitiva, sino en la alta sensibilidad de la llama de la vela. Al moverla cerca de las zonas críticas, el fuego actúa como un sensor térmico natural: reacciona ante el más mínimo movimiento de aire, delatando los puntos exactos por donde se escapa el calor y entra el viento invernal.

Al descubrir y sellar estas zonas donde el calor se fuga, la calidez de los ambientes se percibe mucho más rápido. Las estufas trabajan menos tiempo para mantener el clima ideal.

Paso a paso: cómo aplicarlo de forma segura