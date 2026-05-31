Mirtha volvió a cargar contra la estatua que le hicieron en su ciudad: "No soy yo"

Todo comenzó cuando el invitado Ricky Maravilla contó que próximamente tendrá una estatua en su honor como parte de una iniciativa turística. Mirtha celebró la noticia y hasta pidió un aplauso para el cantante. Sin embargo, el clima distendido cambió cuando Denise Dumas recordó la reacción que había tenido la conductora al conocer su propia escultura.

"Ojo, porque Mirtha no estaba muy contenta con su estatua", lanzó la panelista entre risas. La respuesta de la conductora fue inmediata y fiel a su estilo directo."Ah, no, la mía es horrible", disparó sin filtros.

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Lejos de suavizar sus palabras, redobló la apuesta con una frase que rápidamente se viralizó en redes sociales. "Que no se enoje el escultor, pero no es linda, no soy yo. ¡Yo soy linda y eso es horrible!", expresó provocando carcajadas en toda la mesa.

Un homenaje que nunca convenció a la diva

La historia se remonta a junio de 2023, cuando Villa Cañás decidió homenajear a su ciudadana más famosa con una escultura instalada en el espacio público durante los festejos por un nuevo aniversario de la localidad santafesina.

La obra fue realizada por el artista Daniel Melero y presentada como uno de los principales atractivos de la tradicional feria de artesanos. Sin embargo, apenas vio las imágenes, Mirtha dejó en claro que no se sentía representada por el resultado final.

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Desde entonces, la estatua se transformó en tema recurrente cada vez que la conductora habla de su ciudad natal.

A pesar de los cuestionamientos de la propia homenajeada, la escultura terminó convirtiéndose en un atractivo para vecinos y visitantes. El intendente de Villa Cañás, Norberto Gizzi, explicó meses atrás que la obra generó tal repercusión que debieron volver a exhibirla por pedido de la gente y de los turistas que llegaban al lugar para fotografiarse junto a ella.

Según contó el jefe comunal, el municipio mantiene contacto frecuente con la conductora y siempre buscó destacar el enorme vínculo de Mirtha con la ciudad donde nació.

Sin embargo, la opinión de la diva parece no haber cambiado con el paso del tiempo.

Embed - "YO SOY HERMOSA Y ESO ES HORRIBLE": Mirtha volvió a caerle muy fuerte a su estatua en Villa Cañás

Mientras la estatua continúa siendo uno de los puntos más visitados de Villa Cañás, Mirtha Legrand mantiene firme su postura. Entre bromas y comentarios filosos, volvió a dejar en claro que el homenaje nunca logró convencerla.

Y si algo quedó demostrado una vez más, es que la conductora no tiene problemas en decir exactamente lo que piensa, incluso cuando se trata de una escultura levantada en su honor.