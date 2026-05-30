Agónico empate de Universitario en Mar del Plata

El inicio favoreció al quince marplatense. A partir del trabajo de sus forwards, Sporting logró imponerse en las formaciones y construir una ventaja que justificó su dominio durante gran parte de la primera etapa. Esa superioridad le permitió llegar al descanso arriba por 22-10.

La reacción de los dirigidos por Fernando Torcivia llegó en el complemento. Con dinámica, precisión y aprovechando las virtudes de sus backs, el equipo sanjuanino logró revertir el marcador en apenas diez minutos. A partir de allí sostuvo un gran pasaje de juego que le permitió ampliar diferencias hasta colocarse 41-22 cuando restaban 15 minutos para el final.