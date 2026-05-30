Agónico empate de Universitario en Mar del Plata

Sin embargo, Sporting no bajó los brazos y fue en busca del resultado. Con empuje y efectividad en los metros finales, el conjunto local consiguió descontar y, en la última jugada del encuentro, alcanzó el empate que dejó el marcador 41-41.
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Con este resultado, Universitario suma tres puntos en la tabla de posiciones. Sporting lidera con siete unidades, Tucumán Lawn Tennis Club encabeza el grupo con nueve puntos tras vencer a Mar del Plata RC por 44-29, mientras que el Verde marplatense acumula dos.
La próxima presentación de la Uni por el Torneo del Interior B será el 27 de junio, cuando visite a Mar del Plata RC en busca de su primera victoria en la competencia nacional.
Tantos
-IPR Sporting 41
-Try: Renato Abad, Julián Oberón (x2), Luca Saracino, Nicolás Figueroa (x2), Felipe Charles.
-Conversión: Renato Abad (x2), Felipe Charles.
-Penal: -.
Universitario 41
-Try: Nicolás Martínez (x2), Bautista Suárez, Vito Sambrizzi (x2)
-Conversión: Teo Azar (x2), Geronimo Arabel (x3).
-Penal: Teo Azar, Geronimo Arabel.
-Resultado parcial: IPR Sporting 22-10 Universitario
-Amonestaciones
-Amarilla: Francisco Marcucci (UNI), Ignacio Castañon (IPR), Jeronimo López (UNI), Pedro López (UNI).