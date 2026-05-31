¿Estás usando bien el lavarropas? Este programa podría estar perjudicando tus lavados y consumo

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La alternativa inteligente para un lavado eficiente y ropa impecable

Si el lavado rápido es el que más recursos consume y menos limpia, ¿cuál es la mejor alternativa? La mayoría de los modelos de lavarropas actuales incorporan un botón identificado como “Eco”, “Ecológico” o “Ahorro de energía”. Este modo, pensado para minimizar el gasto de agua y electricidad, funciona lavando a temperaturas más bajas (entre 30°C y 40°C para la suciedad común) y regulando automáticamente la cantidad de agua necesaria en función de la carga de ropa, gracias a sus sensores internos.

Para compensar esa reducción de calor en el ciclo, el tiempo de lavado se alarga considerablemente y pueden tener una duraciónn de 39 minutos mayor que la de un programa normal, pudiendo prolongarse hasta 2 horas y 15 minutos. A pesar de la mayor duración, este programa asegura que la ropa quede perfectamente limpia. Este alargamiento del ciclo se debe a que, a temperaturas más bajas, se necesita que el motor funcione por más tiempo para lograr la misma eficacia.

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Las claves para un lavado eficiente

Más allá de elegir el programa ECO, existen otras prácticas que te ayudarán a optimizar el uso de tu lavarropas: