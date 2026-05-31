Casi seis horas de lucha: Cerúndolo firma una hazaña inolvidable

El argentino había comenzado mejor, llevándose el primer set por 6-4, pero el español respondió en una segunda manga muy equilibrada que terminó definiéndose en un tie-break favorable a Landaluce.

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Lejos de caerse, Cerúndolo volvió a tomar ventaja en el tercer parcial tras otro desempate cargado de tensión. Sin embargo, cuando parecía tener el triunfo en sus manos en el cuarto set, desperdició la oportunidad de cerrar el partido y permitió la reacción de su rival, que forzó un quinto capítulo.

Allí apareció la fortaleza mental del argentino. Landaluce llegó a colocarse 3-0 arriba y parecía dominar el escenario, pero Cerúndolo reaccionó inmediatamente para recuperar el terreno perdido y volver a emparejar el encuentro.

La definición llegó en un súper tie-break a diez puntos. El español estuvo a dos puntos de la victoria cuando se puso 8-6, pero Cerúndolo mostró una vez más su carácter competitivo y encadenó cuatro puntos consecutivos para sellar una clasificación inolvidable.

El triunfo adquiere todavía más dimensión porque llega apenas unos días después de haber eliminado a Sinner, principal candidato al título. En menos de una semana, el argentino pasó de ser una sorpresa a convertirse en uno de los grandes protagonistas del torneo.

Con el pase asegurado a los octavos de final, Cerúndolo sigue soñando en París y alimenta una campaña que ya forma parte de la historia del tenis argentino.