Sara Toia, la carta sanjuanina para conquistar la Artistic World Cup

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La actividad en Cesena comenzó este fin de semana y Sara afronta la competencia tras una intensa preparación de doble turno, consciente de que enfrente tendrá a algunas de las mayores potencias del patinaje artístico internacional.

Entre las principales rivales aparecen representantes de Italia, España y Brasil, países con una fuerte tradición dentro de la disciplina y que también llegan con aspiraciones de pelear por el título.

Más allá de los resultados, la presencia de Toia en una competencia de semejante magnitud confirma el gran momento que atraviesa el patinaje sanjuanino. En los últimos años, la provincia se consolidó como una de las principales canteras del país y continúa produciendo deportistas capaces de competir al máximo nivel internacional.

Ahora, con el ranking a su favor y el respaldo de una destacada temporada, Sara buscará escribir una nueva página dorada para el deporte sanjuanino en una de las competencias más prestigiosas del calendario mundial.