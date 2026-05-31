San Juan vuelve a tener una representante en la élite del patinaje artístico mundial. Sara Toia, una de las grandes promesas de la disciplina, ya se encuentra enfocada en el desafío más importante de su carrera: la Final de la Artistic World Cup 2026, que se disputa en Cesena, Italia, y reúne únicamente a las ocho mejores atletas del planeta en cada categoría.
Sara Toia, la carta sanjuanina para conquistar la Artistic World Cup
La patinadora sanjuanina disputará la Final de la Artistic World Cup en Italia. Llega como líder del ranking mundial en Solo Dance Juvenil tras una temporada brillante.