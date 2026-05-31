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Sara Toia, la carta sanjuanina para conquistar la Artistic World Cup

La patinadora sanjuanina disputará la Final de la Artistic World Cup en Italia. Llega como líder del ranking mundial en Solo Dance Juvenil tras una temporada brillante.

San Juan vuelve a tener una representante en la élite del patinaje artístico mundial. Sara Toia, una de las grandes promesas de la disciplina, ya se encuentra enfocada en el desafío más importante de su carrera: la Final de la Artistic World Cup 2026, que se disputa en Cesena, Italia, y reúne únicamente a las ocho mejores atletas del planeta en cada categoría.

La joven patinadora de Fantasías Club y de la Federación Sanjuanina de Patín llega a la cita ecuménica con una credencial que la posiciona entre las máximas favoritas: es la número uno del ranking general en Solo Dance Juvenil WS.

El camino hacia esta definición fue impecable. Toia se quedó con el primer puesto en la Serie I realizada en Buenos Aires y posteriormente ratificó su dominio en la Serie II disputada en Alemania, resultados que le permitieron mantenerse en la cima de la clasificación mundial y asegurar su presencia en la gran final organizada por World Skate.

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La actividad en Cesena comenzó este fin de semana y Sara afronta la competencia tras una intensa preparación de doble turno, consciente de que enfrente tendrá a algunas de las mayores potencias del patinaje artístico internacional.

Entre las principales rivales aparecen representantes de Italia, España y Brasil, países con una fuerte tradición dentro de la disciplina y que también llegan con aspiraciones de pelear por el título.

Más allá de los resultados, la presencia de Toia en una competencia de semejante magnitud confirma el gran momento que atraviesa el patinaje sanjuanino. En los últimos años, la provincia se consolidó como una de las principales canteras del país y continúa produciendo deportistas capaces de competir al máximo nivel internacional.

Ahora, con el ranking a su favor y el respaldo de una destacada temporada, Sara buscará escribir una nueva página dorada para el deporte sanjuanino en una de las competencias más prestigiosas del calendario mundial.

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