A 9.000 kilómetros de casa, Argentina comienza el camino hacia la gloria: las fotos

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El seleccionado se alojará en el Hotel Origin y utilizará las instalaciones del Sporting Kansas City como base de entrenamiento. Allí permanecerá concentrado durante gran parte de la competencia, viajando únicamente para disputar los encuentros programados y regresando luego a su búnker.

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La elección de Kansas City no fue casual. Desde la Asociación del Fútbol Argentino explicaron que la ciudad ofrece ventajas logísticas, infraestructura de primer nivel y comodidad para el plantel. Incluso se realizaron obras especiales en el hotel para recibir a los campeones del mundo, entre ellas la incorporación de un moderno gimnasio y espacios destinados a las visitas familiares.

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Como ocurrió durante los últimos años, todas las miradas vuelven a posarse sobre Lionel Messi. El capitán argentino afrontará su séptima Copa del Mundo y se convertirá en uno de los futbolistas con más presencias mundialistas de la historia.

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La Pulga encabeza una generación que ya escribió una de las páginas más gloriosas del fútbol argentino y que ahora intentará lograr algo que parece todavía más difícil: sostenerse en la cima del mundo.

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Sin embargo, el cuerpo técnico sigue de cerca su evolución física luego de algunas molestias musculares sufridas durante las últimas semanas en la MLS.

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Las lesiones, una preocupación para Scaloni

El viaje a Estados Unidos encuentra al cuerpo técnico pendiente de varios futbolistas que arrastran diferentes problemas físicos.

Uno de los casos que más inquieta es el de Leandro Paredes, quien sufrió una distensión muscular y quedó descartado para los amistosos previos al Mundial. Su presencia en el debut ante Argelia todavía no está garantizada.

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A la lista de jugadores que llegan entre algodones también se suman Cristian Romero, Emiliano "Dibu" Martínez y el propio Messi, aunque todos continúan trabajando para llegar en óptimas condiciones al inicio del torneo.

Por ese motivo, Scaloni decidió incluir futbolistas de reserva y jóvenes con proyección para acompañar la preparación y estar disponibles ante cualquier eventualidad.

Dos amistosos antes del debut

La preparación comenzará oficialmente el próximo 1 de junio y tendrá dos exámenes importantes antes del estreno mundialista. El primero será el 6 de junio frente a Honduras en Texas, mientras que el segundo se disputará el 9 de junio ante Islandia en Alabama.

Ambos encuentros servirán para ajustar detalles futbolísticos, evaluar alternativas y darle rodaje a varios jugadores que buscan ganarse un lugar en el equipo titular.

El camino de Argentina en el Mundial

La Selección hará su estreno en la Copa del Mundo el 16 de junio frente a Argelia en Kansas City. Posteriormente enfrentará a Austria el 22 de junio y cerrará la fase de grupos el 27 de junio ante Jordania.

Tras cada compromiso disputado fuera de Kansas, la delegación regresará inmediatamente a su centro de operaciones para continuar con la planificación diseñada por el cuerpo técnico.

Mientras millones de argentinos comienzan a ilusionarse otra vez, la Scaloneta ya está en marcha. Con una base consolidada, un grupo que conoce lo que es ganar y el liderazgo de Messi, Argentina inicia el camino hacia un nuevo desafío mundialista con un objetivo tan ambicioso como histórico: conquistar la cuarta estrella.