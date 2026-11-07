Récord de inscriptos para la Reválida de Guardavidas 2026: se anotaron 260 profesionales

El examen constituye una instancia fundamental y obligatoria para evaluar la aptitud física, las habilidades de rescate y los conocimientos en primeros auxilios y RCP de quienes se desempeñan en el ámbito de la seguridad acuática.

La aprobación de la reválida permite a las y los guardavidas revalidar su libreta profesional y quedar habilitados para desempeñarse en los diferentes natatorios, clubes, complejos turísticos y balnearios de la provincia.

Desde el Gobierno provincial destacaron que la continuidad y el crecimiento de esta propuesta no solo responde a una exigencia normativa, sino que promueve la formación permanente y la prevención de accidentes en espacios acuáticos de cara a los meses de mayor concurrencia de veraneantes.

Tras la finalización de la etapa de registro, las autoridades darán a conocer en las próximas horas el cronograma oficial con las fechas y sedes donde se llevarán a cabo las pruebas prácticas y teóricas de evaluación.