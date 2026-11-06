Buenos Aires busca un contrato para traer de vuelta la Fórmula 1

“Estamos en condiciones de darle a la Fórmula 1 la certeza que necesita para un contrato de largo plazo”, sostuvo el jefe de Gobierno. Además, señaló que el objetivo es avanzar en las negociaciones y conseguir certezas sobre una futura fecha antes de marzo.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la renovación del circuito porteño para cumplir con las exigencias técnicas y de infraestructura de la Fórmula 1.

El plan contempla modificaciones en el trazado, los paddocks y las condiciones de seguridad necesarias para recibir a la categoría. Macri aseguró que las obras avanzan con un cronograma “levemente adelantado” y que el diseño incorporó los requerimientos planteados por la organización.

El jefe de Gobierno también afirmó que Buenos Aires estará preparada si surge la posibilidad de ocupar un lugar en el calendario antes de lo previsto, incluso ante una eventual contingencia en 2027.

Durante la reunión, Domenicali reconoció la pasión argentina por el automovilismo, según relató Macri. El mandatario porteño consideró que el encuentro representa una señal del compromiso de la Fórmula 1 con las gestiones que lleva adelante la Ciudad.

El próximo paso será continuar las conversaciones entre los equipos técnicos, financieros y legales. Por ahora, no existe un acuerdo firmado ni una fecha confirmada para el regreso de la categoría.

La intención de Buenos Aires es alcanzar un contrato de al menos cinco temporadas y avanzar en las condiciones necesarias para que la Fórmula 1 vuelva al Autódromo Gálvez.