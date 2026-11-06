"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > Fórmula 1

Buenos Aires busca un contrato para traer de vuelta la Fórmula 1

Jorge Macri se reunió con Stefano Domenicali en el GP de Brasil y confirmó que Buenos Aires busca un contrato de al menos cinco años para recuperar la Fórmula 1. El regreso podría concretarse en 2029 o 2030.

Buenos Aires busca concretar el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina con un contrato de al menos cinco años y apunta a las temporadas 2029 o 2030. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, confirmó que avanzó en las negociaciones durante una reunión de 40 minutos con Stefano Domenicali, presidente y CEO de la categoría, en el marco del Gran Premio de Brasil.

El encuentro se realizó en el autódromo José Carlos Pace, en San Pablo, y contó con la participación del secretario de Deportes, Fabián Turnes, y el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny. Aunque todavía no hay una fecha definida, la Ciudad busca avanzar en un acuerdo que permita recuperar la Máxima en el Autódromo Oscar y Juan Gálvez.

Macri explicó que la intención es garantizar un contrato de largo plazo para darle previsibilidad a la categoría. También reconoció que Buenos Aires compite con otros destinos que cuentan con estructuras financieras importantes.

Te puede interesar...

“Estamos en condiciones de darle a la Fórmula 1 la certeza que necesita para un contrato de largo plazo”, sostuvo el jefe de Gobierno. Además, señaló que el objetivo es avanzar en las negociaciones y conseguir certezas sobre una futura fecha antes de marzo.

Uno de los puntos centrales del proyecto es la renovación del circuito porteño para cumplir con las exigencias técnicas y de infraestructura de la Fórmula 1.

El plan contempla modificaciones en el trazado, los paddocks y las condiciones de seguridad necesarias para recibir a la categoría. Macri aseguró que las obras avanzan con un cronograma “levemente adelantado” y que el diseño incorporó los requerimientos planteados por la organización.

El jefe de Gobierno también afirmó que Buenos Aires estará preparada si surge la posibilidad de ocupar un lugar en el calendario antes de lo previsto, incluso ante una eventual contingencia en 2027.

Durante la reunión, Domenicali reconoció la pasión argentina por el automovilismo, según relató Macri. El mandatario porteño consideró que el encuentro representa una señal del compromiso de la Fórmula 1 con las gestiones que lleva adelante la Ciudad.

El próximo paso será continuar las conversaciones entre los equipos técnicos, financieros y legales. Por ahora, no existe un acuerdo firmado ni una fecha confirmada para el regreso de la categoría.

La intención de Buenos Aires es alcanzar un contrato de al menos cinco temporadas y avanzar en las condiciones necesarias para que la Fórmula 1 vuelva al Autódromo Gálvez.

Temas

Te puede interesar