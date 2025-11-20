"
Dinos XV San Juan listo para el Encuentro de Rugby y Hockey en Tucumán

El equipo sanjuanino participará del 8° Encuentro Nacional de Rugby y Hockey Mixed Ability, que reúne a más de 1.800 deportistas de Argentina y países vecinos.

El equipo de Dinos XV San Juan completó su último entrenamiento antes de viajar a Tucumán para participar del 8° Encuentro Nacional de Rugby y Hockey Inclusivo Mixed Ability, que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre en Los Tarcos Rugby Club. El evento es organizado por Usapuca Rugby Inclusivo, y contará con la presencia de equipos de todo el país, además de delegaciones de Uruguay, Chile y Ecuador, convirtiéndolo en una verdadera fiesta internacional del deporte adaptado.

San Juan dirá presente una vez más con una delegación numerosa: 30 jugadores de rugby, acompañados por profesores y facilitadores, y el equipo de Las Dinas, integrado por 12 jugadoras, que regresan al certamen luego de que el año pasado no pudieran asistir. La delegación partirá este jueves 20 a las 21.30 desde el Estadio Aldo Cantoni, y está previsto que arribe a Tucumán alrededor de las 13 del viernes.

Este Encuentro Nacional reúne a entre 1.800 y 2.000 jugadores, junto a sus familias, profesores y facilitadores, en tres jornadas intensas de actividades. El cronograma incluye partidos, capacitaciones, charlas motivacionales, momentos recreativos, premiaciones y una gran fiesta de cierre que celebra el espíritu del deporte inclusivo.

Desde la organización sanjuanina destacaron el apoyo recibido por parte de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, el Programa de Deporte Adaptado e Inclusivo y la Secretaría de Deporte, que brindó un subsidio fundamental para que los Dinos y las Dinas puedan decir presente en esta nueva edición.

También subrayaron el rol clave de los profesores, las familias y los padres y madres que acompañarán como facilitadores y jugadores, reforzando el carácter comunitario y familiar que distingue al proyecto.

Los Dinos XV y Las Dinas viajan con entusiasmo y con el objetivo de demostrar en la cancha todo el trabajo realizado durante el año. Después de haber representado a San Juan en el Mundial de Mixed Ability en Pamplona, España, en junio pasado, el equipo vuelve a vivir una experiencia que combina integración, deporte y crecimiento colectivo.

San Juan se prepara así para dejar su huella en uno de los encuentros inclusivos más importantes del país, donde la igualdad de oportunidades y el juego compartido son protagonistas.

