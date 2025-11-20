El equipo de Dinos XV San Juan completó su último entrenamiento antes de viajar a Tucumán para participar del 8° Encuentro Nacional de Rugby y Hockey Inclusivo Mixed Ability, que se desarrollará los días 21, 22 y 23 de noviembre en Los Tarcos Rugby Club. El evento es organizado por Usapuca Rugby Inclusivo, y contará con la presencia de equipos de todo el país, además de delegaciones de Uruguay, Chile y Ecuador, convirtiéndolo en una verdadera fiesta internacional del deporte adaptado.
Dinos XV San Juan listo para el Encuentro de Rugby y Hockey en Tucumán
El equipo sanjuanino participará del 8° Encuentro Nacional de Rugby y Hockey Mixed Ability, que reúne a más de 1.800 deportistas de Argentina y países vecinos.