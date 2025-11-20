Dinos XV San Juan listo para el Encuentro de Rugby y Hockey en Tucumán

Desde la organización sanjuanina destacaron el apoyo recibido por parte de la Dirección de Políticas Educativas e Inclusivas, el Programa de Deporte Adaptado e Inclusivo y la Secretaría de Deporte, que brindó un subsidio fundamental para que los Dinos y las Dinas puedan decir presente en esta nueva edición.

También subrayaron el rol clave de los profesores, las familias y los padres y madres que acompañarán como facilitadores y jugadores, reforzando el carácter comunitario y familiar que distingue al proyecto.

Los Dinos XV y Las Dinas viajan con entusiasmo y con el objetivo de demostrar en la cancha todo el trabajo realizado durante el año. Después de haber representado a San Juan en el Mundial de Mixed Ability en Pamplona, España, en junio pasado, el equipo vuelve a vivir una experiencia que combina integración, deporte y crecimiento colectivo.

San Juan se prepara así para dejar su huella en uno de los encuentros inclusivos más importantes del país, donde la igualdad de oportunidades y el juego compartido son protagonistas.