Por qué el "esperma de salmón" es la nueva tendencia estética para rejuvenecer la piel

La técnica no es nueva para algunas figuras públicas. Jennifer Aniston contó que ya había probado este tipo de tratamientos y que incluso preguntó en tono de broma a su esteticista: “¿En serio? ¿Cómo se consigue el esperma de salmón?”

Lo que antes era un lujo exclusivo hoy es una tendencia en clínicas estéticas, redes sociales e incluso listados de tendencias globales. La revista Telva lo incluyó entre las principales prácticas de cuidado facial del 2025.

Cómo se obtiene y cómo se usa

Según explicó la dermatóloga Mansha Sethi Thacker, el proceso es principalmente científico: “No se utiliza el esperma como tal. Se purifica el material genético y se rompen las cadenas en fragmentos que luego se integran en sueros, mascarillas o inyecciones”.

La forma de aplicación varía según el país:

En Asia , suele inyectarse.

, suele inyectarse. En Estados Unidos y Europa, se aplica después de procedimientos como microagujas o láser.

Qué beneficios promete

Los profesionales que defienden la técnica aseguran resultados visibles y graduales.

Según el dermatólogo Dr. Adam Friedman, de la Universidad George Washington, “estimula la producción de colágeno, mejora la hidratación, acelera la regeneración celular y disminuye la inflamación”.

En una línea similar, la esteticista Adeela Crown de EE.UU. indica que es un proceso más lento, pero los bioestimulantes hacen que las células de la piel trabajen para producir y mantener los componentes básicos de una piel sana.

Origen médico y nuevas aplicaciones

Aunque su auge estético es reciente, los polinucleótidos ya se utilizaban en medicina para tratar quemaduras, úlceras o heridas complejas.

Investigaciones preliminares también sugieren posible utilidad para estimular el cuero cabelludo y frenar la caída del pelo.

Efectos secundarios y advertencias

Como todo procedimiento dermatológico, requiere control profesional. El cirujano plástico Dr. Richard Westreich de EE.UU. advirtió “Los efectos secundarios suelen ser leves e incluyen hematomas, hinchazón o enrojecimiento”.

La dermatóloga Emma Craythorne aclara: “Ningún estudio actual es de alta calidad. Aunque los resultados son prometedores, aún falta investigación clínica robusta”.

¿Moda pasajera o nueva era estética?

Para algunos especialistas, el uso de polinucleótidos podría marcar un cambio de paradigma en estética facial.

“Es un bioestimulador que no cambia el volumen ni la forma del rostro”, afirma la Dra. González. Esto lo vuelve atractivo para pieles jóvenes que buscan prevención y para pieles maduras con flacidez o pérdida de firmeza.

Además, podría ser especialmente útil en zonas donde otros tratamientos fallan. La especialista en oculoplastia Elizabeth Hawkes de EE.UU. explica que los polinucleótidos “han transformado la práctica por la seguridad que ofrecen en zonas sensibles como el contorno de ojos”.