La Secretaria Académica de la UNSJ recuerda a las familias de alumnos y alumnas aspirantes a ingresar en los Institutos Preuniversitarios que la fecha de inscripción para el examen se extiende hasta este jueves, 20 de noviembre de 2025, a las 18, en la sede del Colegio Central Universitario "Mariano Moreno", en Ignacio de la Roza 1527 Oeste.
San Juan 8 > San Juan > preuniversitarios
Preuniversitarios: hasta cuándo hay tiempo de inscribirse en los exámenes
La sede para hacer el trámite para la inscripción en los exámenes de ingreso es el Colegio Central Universitario. El plazo es hasta las 18 de este jueves.