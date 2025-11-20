Preuniversitarios: hasta cuándo hay tiempo de inscribirse en los exámenes

La Secretaria Académica de la UNSJ recuerda a las familias de alumnos y alumnas aspirantes a ingresar en los Institutos Preuniversitarios que la fecha de inscripción para el examen se extiende hasta este jueves, 20 de noviembre de 2025, a las 18, en la sede del Colegio Central Universitario "Mariano Moreno", en Ignacio de la Roza 1527 Oeste.