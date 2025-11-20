"
Preuniversitarios: hasta cuándo hay tiempo de inscribirse en los exámenes

La sede para hacer el trámite para la inscripción en los exámenes de ingreso es el Colegio Central Universitario. El plazo es hasta las 18 de este jueves.

La Secretaria Académica de la UNSJ recuerda a las familias de alumnos y alumnas aspirantes a ingresar en los Institutos Preuniversitarios que la fecha de inscripción para el examen se extiende hasta este jueves, 20 de noviembre de 2025, a las 18, en la sede del Colegio Central Universitario "Mariano Moreno", en Ignacio de la Roza 1527 Oeste.

La inscripción es un requisito indispensable para poder poder rendir.

lQuedan 10 días para los exámenes de ingreso a los Institutos Preuniversitarios (Escuela Industrial “Domingo F. Sarmiento”, Escuela de Comercio “Libertador Gral. San Martín” y Colegio Central Universitario “Mariano Moreno”) Ciclo Lectivo 2026.

Entre esas fechas, cabe mencionar que el examen de Lengua será el 1 de diciembre de 2025, en tanto que el examen de Matemática será el 2 de diciembre de este año.

