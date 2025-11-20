"
En menos de 10 días volvió a aumentar la carne: estos son algunos de los nuevos precios

Un frigorífico y una carnicería local confirmó otro incremento del 2% y explicó por qué la demanda de los grandes exportadores está presionando el mercado interno.

En menos de diez días, la carne volvió a subir en San Juan. Así lo confirmó el propietario de un frigorífico y una carnicería que detalló que el incremento ronda el 2% y que la tendencia alcista se explica, principalmente, por el impacto de las exportaciones.

Según explicó, los grandes exportadores “han salido a comprar hacienda”, lo que disparó la demanda y empujó los precios hacia arriba. El argumento que circula entre frigoríficos y operadores del sector —según indicó— es que la carne argentina sigue siendo barata en comparación con otros mercados, por lo que la exportación resulta altamente rentable.

Un ejemplo de esta dinámica es el caso del cupo de carne para Estados Unidos: “Hace un mes estaba en 20.000 toneladas y pasó a 80.000 toneladas”, señaló, lo que generó una presión adicional sobre los precios internos.

El osobuco, la “estrella” por su precio

Mientras los cortes tradicionales siguen aumentando, muchos consumidores empiezan a optar por alternativas más económicas. El comerciante señaló que el osobuco se convirtió en uno de los cortes más buscados por su relación precio–rendimiento.

“Si estuviéramos en invierno, el osobuco estaría alrededor de 10 mil pesos. Pero llevándolo por cantidad está a 6.000 pesos el kilo, muy por debajo de los cortes parrilleros”, explicó.

Esto llevó a un cambio en los hábitos de consumo: “Hay juntadas de osobuco, porque de seis lucas a 12 o 13 que cuesta el asado, hay mucha diferencia.”

Algunos de los precios actuales en carnicerías

  • Asado: $14.000

  • Costillas: $13.000

  • Vacio: $15.000

  • Asado de cerdo: $9.000

  • Chorizo de cerdo premium: $7.000

  • Blandas especiales: $15.500

  • Peceto: $16.500

  • Osobuco: $6.000

