En menos de diez días, la carne volvió a subir en San Juan. Así lo confirmó el propietario de un frigorífico y una carnicería que detalló que el incremento ronda el 2% y que la tendencia alcista se explica, principalmente, por el impacto de las exportaciones.
En menos de 10 días volvió a aumentar la carne: estos son algunos de los nuevos precios
