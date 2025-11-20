En menos de 10 días volvió a aumentar la carne: estos son algunos de los nuevos precios

El osobuco, la “estrella” por su precio

Mientras los cortes tradicionales siguen aumentando, muchos consumidores empiezan a optar por alternativas más económicas. El comerciante señaló que el osobuco se convirtió en uno de los cortes más buscados por su relación precio–rendimiento.

“Si estuviéramos en invierno, el osobuco estaría alrededor de 10 mil pesos. Pero llevándolo por cantidad está a 6.000 pesos el kilo, muy por debajo de los cortes parrilleros”, explicó.

Esto llevó a un cambio en los hábitos de consumo: “Hay juntadas de osobuco, porque de seis lucas a 12 o 13 que cuesta el asado, hay mucha diferencia.”

Algunos de los precios actuales en carnicerías