"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > FIESTA NACIONAL DEL SOL

Llegó el gran día: comienza la FNS y esto es todo lo que tenés que saber

Desde este jueves 20 y hasta el sábado 22, San Juan vive su fiesta mayor en el predio del Estadio del Bicentenario. Entradas, transporte gratuito, accesos, artistas, precios y servicios: la guía completa para disfrutar la Fiesta Nacional del Sol 2025.

Comienza la celebración más esperada por los sanjuaninos. Desde el jueves 20 al sábado 22 de noviembre, la Fiesta Nacional del Sol 2025 abre sus puertas en el predio del Estadio del Bicentenario bajo el lema “San Juan, mi tierra querida”. Serán tres jornadas con feria, espectáculos en el Velódromo y grandes shows nacionales en el escenario mayor, además de más de 100 artistas locales distribuidos en los escenarios Energético, Folclore y Melódico.

Para disfrutar sin contratiempos, el público podrá adquirir las entradas directamente en las boleterías del Estadio durante cada noche. El acceso a la Feria y al show central del Velódromo tendrá un valor de $5.000, mientras que los recitales del Estadio tendrán precios diferenciados según la ubicación:

$10.000 populares, $25.000 campo, $30.000 platea alta y $35.000 platea baja numerada. Jubilados acceden con un 50% de descuento y personas con discapacidad ingresan sin costo, presentando carnet.

Te puede interesar...

La grilla musical promete noches bien diferenciadas:

  • Jueves 20: La Banda de Carlitos, Eugenia Quevedo, Sabroso y el cierre con Q’lokura.

  • Viernes 21: Estelares y un final a puro rock con Ciro y los Persas.

  • Sábado 22: Soledad Pastorutti, Emanero y Nicki Nicole para un cierre ecléctico y multitudinario.

Como cada año, la Red Tulum dispondrá de 100 colectivos gratuitos para garantizar el traslado del público desde distintos puntos de la provincia. Los grupos Violeta, Verde, Celeste y Amarillo partirán entre las 18 y las 22, mientras que el regreso será desde las 19 hasta finalizado el último espectáculo.

La seguridad y organización también están reforzadas: 750 efectivos policiales controlarán accesos, tránsito y circulación peatonal. Estarán habilitados ingresos por Ruta 40 (con salidas por calle 6 y 7), General Acha y Mendoza. Además, se restringirá la circulación vehicular en el lateral este de Ruta 40 entre calles 6 y 7.

Los asistentes podrán ingresar con mate, termo vacío, repelente, protector solar, coche de bebé, medicamentos, riñoneras y mochilas medianas. Entre los elementos prohibidos figuran bebidas alcohólicas, sillas, reposeras, heladeritas, equipos fotográficos profesionales, pirotecnia, palos de bandera, animales y drones.

La feria contará con más de 100 puestos gastronómicos con propuestas para todos los gustos: parrilladas, pastas, comidas rápidas y opciones sin TACC. Los pagos podrán realizarse en efectivo o con billeteras virtuales.

La FNS 2025 ya está en marcha. Tres noches para vivir, sentir y celebrar a San Juan con música, gastronomía, identidad y miles de personas que llegarán al Bicentenario para disfrutar de la fiesta más grande de la provincia.

Temas

Te puede interesar