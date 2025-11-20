Llegó el gran día: comienza la FNS y esto es todo lo que tenés que saber

La grilla musical promete noches bien diferenciadas:

Jueves 20: La Banda de Carlitos, Eugenia Quevedo, Sabroso y el cierre con Q’lokura.

Viernes 21: Estelares y un final a puro rock con Ciro y los Persas.

Sábado 22: Soledad Pastorutti, Emanero y Nicki Nicole para un cierre ecléctico y multitudinario.

Como cada año, la Red Tulum dispondrá de 100 colectivos gratuitos para garantizar el traslado del público desde distintos puntos de la provincia. Los grupos Violeta, Verde, Celeste y Amarillo partirán entre las 18 y las 22, mientras que el regreso será desde las 19 hasta finalizado el último espectáculo.

La seguridad y organización también están reforzadas: 750 efectivos policiales controlarán accesos, tránsito y circulación peatonal. Estarán habilitados ingresos por Ruta 40 (con salidas por calle 6 y 7), General Acha y Mendoza. Además, se restringirá la circulación vehicular en el lateral este de Ruta 40 entre calles 6 y 7.

Los asistentes podrán ingresar con mate, termo vacío, repelente, protector solar, coche de bebé, medicamentos, riñoneras y mochilas medianas. Entre los elementos prohibidos figuran bebidas alcohólicas, sillas, reposeras, heladeritas, equipos fotográficos profesionales, pirotecnia, palos de bandera, animales y drones.

La feria contará con más de 100 puestos gastronómicos con propuestas para todos los gustos: parrilladas, pastas, comidas rápidas y opciones sin TACC. Los pagos podrán realizarse en efectivo o con billeteras virtuales.

La FNS 2025 ya está en marcha. Tres noches para vivir, sentir y celebrar a San Juan con música, gastronomía, identidad y miles de personas que llegarán al Bicentenario para disfrutar de la fiesta más grande de la provincia.