Mundial 2026: así quedó el camino final del Repechaje europeo

En la Ruta A, Italia enfrentará a Irlanda del Norte, mientras que Gales se medirá con Bosnia-Herzegovina —el ganador de este último cruce será local en la final.

En la Ruta B, Ucrania jugará contra Suecia, que también tendrá localía si avanza a la definición, y Polonia se enfrentará a Albania.

La Ruta C tendrá a Turquía frente a Rumania y a Eslovaquia contra Kosovo, con ventaja de localía para este último si accede a la final.

Finalmente, en la Ruta D, Dinamarca buscará su plaza ante Macedonia del Norte, mientras que República Checa se medirá con Irlanda, que quedó sorteada como posible local en la final.

Todas las semifinales tendrán localía para los seleccionados provenientes del Grupo 1 (Italia, Ucrania, Turquía y Dinamarca) y del Grupo 2 (Gales, Polonia, Eslovaquia y República Checa).

El formato será de eliminación directa en ambas instancias y el 31 de marzo se conocerán los cuatro seleccionados que completarán la nómina europea para el Mundial 2026, en un repechaje que promete emociones fuertes y varios duelos históricos.