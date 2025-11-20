"
Mundial 2026: así quedó el camino final del Repechaje europeo

La UEFA sorteó los cruces de las 16 selecciones que competirán por los últimos cuatro lugares disponibles para Europa en el Mundial 2026.

La UEFA sorteó este jueves el repechaje europeo rumbo al Mundial 2026, en el que 16 selecciones competirán por los últimos cuatro lugares disponibles para el continente.

Los países fueron organizados en cuatro rutas con semifinales y finales a partido único, que se disputarán el 26 y 31 de marzo de 2026, respectivamente.

Los combinados que fueron segundos en sus grupos clasificatorios ocuparon los primeros tres bolilleros del sorteo, mientras que las cuatro selecciones provenientes de la Nations League completaron el cuadro.

En la Ruta A, Italia enfrentará a Irlanda del Norte, mientras que Gales se medirá con Bosnia-Herzegovina —el ganador de este último cruce será local en la final.

En la Ruta B, Ucrania jugará contra Suecia, que también tendrá localía si avanza a la definición, y Polonia se enfrentará a Albania.

La Ruta C tendrá a Turquía frente a Rumania y a Eslovaquia contra Kosovo, con ventaja de localía para este último si accede a la final.

Finalmente, en la Ruta D, Dinamarca buscará su plaza ante Macedonia del Norte, mientras que República Checa se medirá con Irlanda, que quedó sorteada como posible local en la final.

Todas las semifinales tendrán localía para los seleccionados provenientes del Grupo 1 (Italia, Ucrania, Turquía y Dinamarca) y del Grupo 2 (Gales, Polonia, Eslovaquia y República Checa).

El formato será de eliminación directa en ambas instancias y el 31 de marzo se conocerán los cuatro seleccionados que completarán la nómina europea para el Mundial 2026, en un repechaje que promete emociones fuertes y varios duelos históricos.

FUENTE: noticias argentinas

