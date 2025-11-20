La Justicia resolvió este jueves que un imputado cordobés le devuelva $2.800.000 a un jubilado sanjuanino, víctima de una estafa telefónica por presuntos beneficios de la app YPF Serviclub. El delincuente vació casi por completo la cuenta bancarua del jubilado y, además, tomó un préstamos a su nombre.
Estafa con una app: devolverán casi $3 millones al jubilado
