Estafa con una app: devolverán casi $3 millones al jubilado

Mediante engaños, el sujeto logró que el damnificado perfiera el control de su ceunta del Banco Nación, y al advertir el damnificado que no podía ingresar a su homebanking y que tenía la tarjeta de débito bloqueada, se presentó en la entidad bancaria. Allí le confirmaron que se registraron movimientos irregulares en su cuenta.

El delincuente le sustrajo $1.100.000 y luego sacó un préstamo a su nombre por $1.700.000, sin su consentimiento. Todo esto fue enviado a una cuenta a nombre de Lucas Sebastián Quintero, vinculada al Banco del Sol Digital, que fueron identificados.

Los investigadores coordinaron con Coelsa, que regula las transferencias interbancarias, para poder bloquear la cuenta antes de que el dinero desapareciera. Este congelamiento inmediato fue clave para que los fondos no fuesen derivados a otra cuenta y para que hoy sean restituidos al jubilado.