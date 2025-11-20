"
Estafa con una app: devolverán casi $3 millones al jubilado

La Justicia ordenó la devolución al jubilado sanjuanino que fue víctima de una estafa telefónica por parte de falsos inversionistas de una app.

La Justicia resolvió este jueves que un imputado cordobés le devuelva $2.800.000 a un jubilado sanjuanino, víctima de una estafa telefónica por presuntos beneficios de la app YPF Serviclub. El delincuente vació casi por completo la cuenta bancarua del jubilado y, además, tomó un préstamos a su nombre.

En la audiencia no había imputado, es que el sospechoso de la estafa aún no fue encontrado. Sin embargo, como lograron congelarle la cuenta al sospechoso con todo el dinero robado, la Justicia ordenó que fuese devuelto a la víctima.

El hecho salió a la luz en abril pasado cuando la víctima recibió una llamada telefónica por Whatsapp por parte de un número con característica de Córdoba. El falso logo en la pantalla era de la app de YPS Serviclub, y el sujeto al otro lado del teléfono le ofreció beneficios y promociones vinculadas a supuestas inversiones.

Mediante engaños, el sujeto logró que el damnificado perfiera el control de su ceunta del Banco Nación, y al advertir el damnificado que no podía ingresar a su homebanking y que tenía la tarjeta de débito bloqueada, se presentó en la entidad bancaria. Allí le confirmaron que se registraron movimientos irregulares en su cuenta.

El delincuente le sustrajo $1.100.000 y luego sacó un préstamo a su nombre por $1.700.000, sin su consentimiento. Todo esto fue enviado a una cuenta a nombre de Lucas Sebastián Quintero, vinculada al Banco del Sol Digital, que fueron identificados.

Los investigadores coordinaron con Coelsa, que regula las transferencias interbancarias, para poder bloquear la cuenta antes de que el dinero desapareciera. Este congelamiento inmediato fue clave para que los fondos no fuesen derivados a otra cuenta y para que hoy sean restituidos al jubilado.

