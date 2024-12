Dibu Martínez sufrió una fractura: el tiempo de recuperación

La buena noticia para la Albiceleste es que no hay compromisos por más de tres meses, con lo cual tiene un tiempo considerable no solo para dejar atrás este problema si no también para llegar con ritmo de sobra. El próximo duelo de los dirigidos por Lionel Scaloni será el 19 de marzo ante Uruguay como visitante.

La fatídica actuación de Dibu Martínez ante Chelsea

Además de la lesión que lo obligó a pedir el cambio y del error en la jugada que derivó en el pisotón, el arquero fue protagonista de otras situaciones negativas. La más importante fue el tiro libre dentro del área que le cedió al rival por agarrar la pelota con las manos tras haber recibido el pase de un compañero.

Ya en el primer gol -convertido por Jackson- tuvo una tardía respuesta al remate del senegalés que pegó en el primer palo y se metió. Después no tuvo responsabilidad en el tanto de Enzo Fernández y a poco de terminar la etapa inicial hizo el gestos al banco de suplentes para pedir ser reemplazado.