Del Dakar a San Juan: Sisterna volvió a casa tras otro rally entre los mejores

Sisterna integró el binomio junto a Kevin Benavides. El inicio del rally fue parejo, con un séptimo puesto en el prólogo y la Etapa 1, aunque en la Etapa 2 el vehículo sufrió roturas en la suspensión y en la selectora de cambios, lo que provocó un retraso importante en la general.

Desde la Etapa 6, la dupla comenzó a recuperar terreno. El primer resultado destacado llegó con un tercer puesto en el tramo con llegada a Riyadh, que marcó el inicio de una segunda semana mucho más competitiva.