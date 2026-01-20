Luego de varias semanas de exigencia extrema en el desierto saudí, Lisandro Sisterna volvió a San Juan y cerró así una nueva experiencia en el Rally Dakar, la segunda consecutiva en su carrera como navegante. El sanjuanino finalizó séptimo en la clasificación general de la categoría Challenger, en una edición marcada por la regularidad y una fuerte recuperación en la segunda mitad de la competencia.
Del Dakar a San Juan: Sisterna volvió a casa tras otro rally entre los mejores
