Del Dakar a San Juan: Sisterna volvió a casa tras otro rally entre los mejores

Lisandro Sisterna regresó este martes a San Juan, donde fue recibido por su entorno más cercano, tras completar su segunda participación consecutiva en el Rally Dakar y finalizar séptimo en la general de Challenger.

Luego de varias semanas de exigencia extrema en el desierto saudí, Lisandro Sisterna volvió a San Juan y cerró así una nueva experiencia en el Rally Dakar, la segunda consecutiva en su carrera como navegante. El sanjuanino finalizó séptimo en la clasificación general de la categoría Challenger, en una edición marcada por la regularidad y una fuerte recuperación en la segunda mitad de la competencia.

Sisterna integró el binomio junto a Kevin Benavides. El inicio del rally fue parejo, con un séptimo puesto en el prólogo y la Etapa 1, aunque en la Etapa 2 el vehículo sufrió roturas en la suspensión y en la selectora de cambios, lo que provocó un retraso importante en la general.

Desde la Etapa 6, la dupla comenzó a recuperar terreno. El primer resultado destacado llegó con un tercer puesto en el tramo con llegada a Riyadh, que marcó el inicio de una segunda semana mucho más competitiva.

El mejor rendimiento se dio en el cierre del Dakar. El binomio consiguió victorias de etapa en la jornada 7 y en las etapas 12 y 13, disputadas en las cercanías de Yanbu, resultados que les permitieron afirmarse definitivamente entre los diez mejores de la general, que fue encabezada por el español Pau Navarro.

Con el rally finalizado, Sisterna regresó a San Juan, donde volvió a encontrarse con su gente luego de semanas de competencia, travesías y bivouacs. El resultado final reafirma su crecimiento en la categoría Challenger, tras haber logrado también un podio general en la edición 2025, y consolida su lugar entre los navegantes argentinos más regulares del Dakar.

