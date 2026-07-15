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De menor a mayor: Argentina terminó mejor la primera etapa y Enzo rozó el gol

La Selección fue de menor a mayor en la semifinal frente a Inglaterra. Después de un inicio con presión inglesa, el equipo de Lionel Scaloni equilibró el juego y tuvo la chance más clara del primer tiempo con un remate de Enzo Fernández que pasó muy cerca del arco de Jordan Pickford.

Los primeros 45 minutos de la semifinal del Mundial 2026 dejaron una imagen clara: Inglaterra arrancó mejor, pero Argentina terminó siendo el equipo que más cerca estuvo de romper el cero antes del descanso.

El conjunto inglés salió decidido a presionar alto, adelantó sus líneas y durante los primeros minutos incomodó la salida del equipo de Lionel Scaloni. La Albiceleste tuvo dificultades para encontrar a sus mediocampistas y debió recurrir en varias ocasiones al pelotazo largo para superar la intensidad rival.

Sin embargo, con el correr de los minutos el partido comenzó a cambiar. Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul empezaron a manejar más la pelota y Argentina consiguió instalarse con mayor frecuencia en campo inglés.

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La mejor jugada del primer tiempo llegó a los 38 minutos. Después de un remate de Lionel Messi que fue bloqueado por la defensa, la pelota quedó en los pies de Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea controló fuera del área y sacó un preciso derechazo con efecto que pasó apenas por encima del palo derecho de Jordan Pickford.

El disparo hizo levantar a todo el banco argentino y fue, hasta ese momento, la oportunidad más clara de una semifinal muy cerrada y con pocas situaciones de peligro.

Con el paso de los minutos, la Selección mostró una versión mucho más sólida que en el comienzo, equilibró el desarrollo y cerró la primera etapa dejando mejores sensaciones que su rival, aunque sin poder romper el cero.

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