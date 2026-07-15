De menor a mayor: Argentina terminó mejor la primera etapa y Enzo rozó el gol

La mejor jugada del primer tiempo llegó a los 38 minutos. Después de un remate de Lionel Messi que fue bloqueado por la defensa, la pelota quedó en los pies de Enzo Fernández. El mediocampista del Chelsea controló fuera del área y sacó un preciso derechazo con efecto que pasó apenas por encima del palo derecho de Jordan Pickford.

El disparo hizo levantar a todo el banco argentino y fue, hasta ese momento, la oportunidad más clara de una semifinal muy cerrada y con pocas situaciones de peligro.

Con el paso de los minutos, la Selección mostró una versión mucho más sólida que en el comienzo, equilibró el desarrollo y cerró la primera etapa dejando mejores sensaciones que su rival, aunque sin poder romper el cero.