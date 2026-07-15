Los primeros 45 minutos de la semifinal del Mundial 2026 dejaron una imagen clara: Inglaterra arrancó mejor, pero Argentina terminó siendo el equipo que más cerca estuvo de romper el cero antes del descanso.
De menor a mayor: Argentina terminó mejor la primera etapa y Enzo rozó el gol
La Selección fue de menor a mayor en la semifinal frente a Inglaterra. Después de un inicio con presión inglesa, el equipo de Lionel Scaloni equilibró el juego y tuvo la chance más clara del primer tiempo con un remate de Enzo Fernández que pasó muy cerca del arco de Jordan Pickford.