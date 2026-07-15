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En el último suspiro, Lautaro hizo estallar a Argentina y la puso 2-1 ante Inglaterra

Cuando el partido parecía ir al alargue, Lautaro Martínez apareció en el segundo palo para conectar un centro de Lionel Messi y marcar de cabeza el 2-1 ante Inglaterra. La Selección dio vuelta el resultado de manera épica en el tiempo adicionado.

La Selección argentina volvió a demostrar que nunca baja los brazos. En el momento de mayor tensión de la semifinal frente a Inglaterra, cuando el reloj marcaba el tiempo adicionado y el alargue parecía inevitable, apareció Lautaro Martínez para escribir otro capítulo inolvidable de esta generación.

La jugada nació con una enorme acción ofensiva de Alexis Mac Allister. El volante sacó un potente remate que se estrelló contra el palo y mantuvo con vida a Inglaterra por apenas unos centímetros.

Pero la pelota siguió en poder de la Albiceleste. Lionel Messi la recuperó sobre el sector derecho del ataque, levantó la cabeza y metió un centro preciso con su pierna derecha hacia el segundo palo.

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Allí apareció Lautaro Martínez. El delantero del Inter le ganó la posición a su marcador y conectó un frentazo impecable que dejó sin reacción a Jordan Pickford y se transformó en el 2-1 que hizo explotar al Atlanta Stadium.

El grito fue una verdadera descarga para los miles de argentinos presentes en las tribunas y para todo el banco encabezado por Lionel Scaloni, que celebró con euforia una remontada que parecía imposible cuando Inglaterra había tomado ventaja en el segundo tiempo.

Una vez más, la sociedad entre Messi y Lautaro apareció en el momento más decisivo. El capitán volvió a vestirse de asistidor y el "Toro" respondió como goleador, empujando a la Selección hacia una nueva hazaña mundialista.

Con este gol agónico, Argentina quedó a minutos de clasificar a una nueva final del Mundial y mantener intacto el sueño del bicampeonato.

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