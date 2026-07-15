En el último suspiro, Lautaro hizo estallar a Argentina y la puso 2-1 ante Inglaterra

Allí apareció Lautaro Martínez. El delantero del Inter le ganó la posición a su marcador y conectó un frentazo impecable que dejó sin reacción a Jordan Pickford y se transformó en el 2-1 que hizo explotar al Atlanta Stadium.

El grito fue una verdadera descarga para los miles de argentinos presentes en las tribunas y para todo el banco encabezado por Lionel Scaloni, que celebró con euforia una remontada que parecía imposible cuando Inglaterra había tomado ventaja en el segundo tiempo.

Una vez más, la sociedad entre Messi y Lautaro apareció en el momento más decisivo. El capitán volvió a vestirse de asistidor y el "Toro" respondió como goleador, empujando a la Selección hacia una nueva hazaña mundialista.

Con este gol agónico, Argentina quedó a minutos de clasificar a una nueva final del Mundial y mantener intacto el sueño del bicampeonato.