La Selección argentina volvió a demostrar que nunca baja los brazos. En el momento de mayor tensión de la semifinal frente a Inglaterra, cuando el reloj marcaba el tiempo adicionado y el alargue parecía inevitable, apareció Lautaro Martínez para escribir otro capítulo inolvidable de esta generación.
En el último suspiro, Lautaro hizo estallar a Argentina y la puso 2-1 ante Inglaterra
Cuando el partido parecía ir al alargue, Lautaro Martínez apareció en el segundo palo para conectar un centro de Lionel Messi y marcar de cabeza el 2-1 ante Inglaterra. La Selección dio vuelta el resultado de manera épica en el tiempo adicionado.