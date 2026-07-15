El cruce de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra arrancó con las pulsaciones a mil y el clásico clima de una final anticipada. Fiel a la historia y al folclore de este partido, los primeros minutos en Atlanta mostraron pierna fuerte y alta tensión entre las figuras de ambos seleccionados.
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Video: el tenso cruce entre Leandro Paredes y Jude Bellingham en el arranque
La semifinal entre Argentina e Inglaterra comenzó al rojo vivo: en apenas tres minutos, dos faltas fuertes en mitad de cancha marcaron el termómetro del partido.