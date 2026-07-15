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Video: el tenso cruce entre Leandro Paredes y Jude Bellingham en el arranque

La semifinal entre Argentina e Inglaterra comenzó al rojo vivo: en apenas tres minutos, dos faltas fuertes en mitad de cancha marcaron el termómetro del partido.

El cruce de semifinales del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra arrancó con las pulsaciones a mil y el clásico clima de una final anticipada. Fiel a la historia y al folclore de este partido, los primeros minutos en Atlanta mostraron pierna fuerte y alta tensión entre las figuras de ambos seleccionados.

El termómetro del encuentro subió de inmediato. Apenas a los dos minutos de juego, Leandro Paredes metió la primera falta fuerte en la mitad de la cancha, lo que desató un tenso cruce de miradas y palabras con la estrella inglesa, Jude Bellingham.

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Lejos de enfriarse el ambiente, un minuto después fue Enzo Fernández quien cortó con dureza en el mismo sector ante la intensa presión de los británicos. Un inicio caliente que dejó en claro que ninguno de los dos equipos va a regalar ni un centímetro en busca del pase a la gran final.

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