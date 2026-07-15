La promesa que hicieron Nati Jota y Gastón Edul antes del partido de la Argentina frente a Inglaterra

Nati no dejó pasar la oportunidad para ponerle humor a la situación y retrucó entre risas: “¿Nos besamos? Me dio ternura cómo lo dijiste… ¿Un beso cómo?”.

La respuesta de Edul generó todavía más repercusión. Con cierta timidez, respondió: “Un beso… no hay que explicar un beso. No se explican”.

Lejos de dejar el tema ahí, el periodista aclaró que la promesa solo se cumplirá si la Selección logra el objetivo máximo en Estados Unidos. “Es una decisión tomada. Si a la Argentina se le da, que es muy importante, no nos vamos a conformar con un pico duro. Estamos a dos partidos”, concluyó.

La promesa llegó en la previa del partido entre la Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles en Atlanta. El equipo de Scaloni buscará un lugar en la final después de eliminar a Suiza por 3-1 en los cuartos de final.

La reflexión de Nati Jota sobre su cobertura del Mundial 2026

Hay muchos famosos que están alentando a la Selección argentina en el Mundial 2026. Algunos fueron de vacaciones y otros están trabajando. Nati Jota está en este último grupo y, desde que empezó la competencia, está en los Estados Unidos para cubrir el torneo para OLGA.

A través de las redes sociales, la conductora se quejó de los kilómetros que tiene que viajar durante el Mundial en comparación con otras Copas del Mundo. Frente a sus dichos, Nati Jota recibió una gran cantidad de cuestionamientos en las redes sociales por haberse quejado de lo que tiene que trasladarse.

“Me duermo. Todavía no embarqué al primer vuelo. Son dos. De Miami a Kansas casi que no hay opción sin escala. Muchos de hecho van en auto, además de por lo económico, por eso, porque capaz que en avión entre los dos tramos y la escala, tardás de 5 a mil horas. Es el viaje en el que mas me he movido”, escribió Nati en un posteo que se hizo viral.

Luego, la animadora dijo que con respecto a cómo se mueve en vacaciones elige “no trasladarse demasiado”. “No soy de esas personas que quiere estar un día en cada ciudad. Quiero abrir mi valija, entender el lugar, agarrarle la mano, descansar, establecerme”, definió.

“Hoy, en el de acá para allá tan incómodo de este Mundial, se valora mil el hecho de que fuera todo en la misma ciudad. Resulta difícil entenderlo ahora incluso. En Rusia sí viajé, pero solo llegamos hasta 8vos y no hubo 16. Se nos terminó temprano el sueño. Pero los sueños son infinitos mientras soñamos. Así que acá estoy en otro. Lo loco del 2022 es que cuando termino, había sido verdad, no un sueño. Vamos por otro de esos”, cerró.