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Golpe inglés en Atlanta: Gordon aprovechó un descuido defensivo y marcó el 1-0

La Selección argentina comenzó el segundo tiempo con un duro golpe. Anthony Gordon aprovechó un rápido contraataque inglés y marcó el 1-0 en Atlanta, en la segunda vez que el equipo de Lionel Scaloni queda en desventaja en este Mundial.

El partido dio un vuelco a los 55 minutos. Cuando la semifinal transitaba un tramo de máxima paridad, Inglaterra aprovechó un contraataque perfecto y Anthony Gordon marcó el 1-0 que silenció a la multitud argentina en el Atlanta Stadium.

La jugada comenzó tras un ataque de la Albiceleste. Nicolás Tagliafico intentó despejar un pelotazo largo con una pirueta, pero el rechazo quedó corto y fue capturado por Declan Rice. El mediocampista abrió rápidamente hacia la derecha para Morgan Rogers, que avanzó sin oposición, levantó la cabeza y envió un centro preciso al corazón del área.

La pelota picó sobre la línea del área chica y encontró a Gordon entrando por detrás de todos. El delantero le ganó claramente la espalda a Nahuel Molina y solo tuvo que empujar el balón con un derechazo cruzado al palo derecho de Emiliano "Dibu" Martínez, que se estiró pero no pudo evitar el gol.

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La curiosidad es que el tanto inglés llegó exactamente en el mismo minuto en que Diego Maradona convirtió el histórico segundo gol frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, una coincidencia que rápidamente comenzó a comentarse entre los hinchas.

El gol también marcó un dato importante para el recorrido argentino en esta Copa del Mundo. Es apenas la segunda vez que el equipo de Lionel Scaloni comienza un partido en desventaja durante el Mundial 2026. La anterior había sido frente a Egipto, cuando llegó a perder 2-0 antes de protagonizar una histórica remontada para avanzar de ronda.

Para Inglaterra también hubo un registro especial. Con este tanto, Anthony Gordon, reciente incorporación del Barcelona, se convirtió en apenas el cuarto futbolista inglés en convertir en una semifinal de un Mundial. Antes lo habían conseguido Bobby Charlton, con un doblete frente a Portugal en 1966; Gary Lineker, ante Alemania en Italia 1990; y Kieran Trippier, frente a Croacia en Rusia 2018.

Con más de media hora por delante, Argentina quedó obligada a reaccionar para mantener vivo el sueño del bicampeonato y alcanzar una nueva final mundialista.

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