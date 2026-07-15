Golpe inglés en Atlanta: Gordon aprovechó un descuido defensivo y marcó el 1-0

INGLATERRA PEGÓ PRIMERO



Los británicos iniciaron la jugada desde abajo y, con un buen centro al área, Anthony Gordon metió el 1-0 ante Argentina. pic.twitter.com/wzRQ1IjQVi — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

La curiosidad es que el tanto inglés llegó exactamente en el mismo minuto en que Diego Maradona convirtió el histórico segundo gol frente a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de México 1986, una coincidencia que rápidamente comenzó a comentarse entre los hinchas.

El gol también marcó un dato importante para el recorrido argentino en esta Copa del Mundo. Es apenas la segunda vez que el equipo de Lionel Scaloni comienza un partido en desventaja durante el Mundial 2026. La anterior había sido frente a Egipto, cuando llegó a perder 2-0 antes de protagonizar una histórica remontada para avanzar de ronda.

Para Inglaterra también hubo un registro especial. Con este tanto, Anthony Gordon, reciente incorporación del Barcelona, se convirtió en apenas el cuarto futbolista inglés en convertir en una semifinal de un Mundial. Antes lo habían conseguido Bobby Charlton, con un doblete frente a Portugal en 1966; Gary Lineker, ante Alemania en Italia 1990; y Kieran Trippier, frente a Croacia en Rusia 2018.

Con más de media hora por delante, Argentina quedó obligada a reaccionar para mantener vivo el sueño del bicampeonato y alcanzar una nueva final mundialista.