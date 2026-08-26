Aranda se fracturó el peroné en el entrenamiento de Boca

La lesión del atacante xeneize llega en el momento en el que Boca comienza a disputar la parte decisiva de la temporada, con compromisos importantes tanto en el ámbito local como internacional.

Ahora comenzará una recuperación que tendrá como primer paso la operación y posteriormente un extenso período de rehabilitación antes de poder regresar a los entrenamientos.

Los plazos definitivos dependerán del tipo de fractura y de la evolución posterior a la intervención, aunque su ausencia se extenderá durante varios meses.