El juvenil Tomás Aranda sufrió la fractura de peroné durante el entrenamiento de este miércoles en Boca. Según se supo, los estudios realizados al futbolista confirmaron la gravedad de la lesión y determinaron que deberá pasar por el quirófano, aunque por el momento no se informó oficialmente cuánto tiempo demandará su recuperación.
Aranda se fracturó el peroné en el entrenamiento de Boca
El juvenil Tomás Aranda sufrió una grave lesión que lo mantendrá alejado de las canchas durante varios meses.