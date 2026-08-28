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Boca recibirá a Lanús y debe ganar para subir en la tabla

Boca y Lanús jugarán este vierners, desde las 21.30, en La Bombonera por la fecha 7 del Torneo Clausura. El Xeneize necesita ganar para meterse entre los ocho mejores de su zona.

Boca recibirá este viernes a Lanús, en el inicio de la séptima fecha del Torneo Clausura, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita meterse en puestos de clasificación a los playoffs en la Zona A.

El encuentro, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como "La Bombonera", contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de TNT Sports Premium. El árbitro designado fue Pablo Echavarría, mientras que en el VAR estará Hernán Mastrángelo.

Boca llega a este encuentro en un muy flojo momento en el Torneo Clausura, donde solo sumó siete puntos en las primeras seis fechas, por lo que ocupa el undécimo puesto en la Zona A y está quedando afuera de los puestos de clasificación a los playoffs.

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En la última fecha, el "Xeneize" rescató un empate 1-1 en su visita a Racing, en un partido donde no tuvo el control de la pelota, pero se le presentaron las situaciones más claras.

De cara al enfrentamiento con el "Granate", la única incógnita que mantiene el director técnico Rodolfo Arruabarrena en el 11 titular está en la zaga central, donde aún no se confirmó si el compañero de Lautaro Di Lollo será Facundo Herrera o Nicolás Figal.

Lanús, por su parte, tampoco se encuentra en los puestos de clasificación ya que al igual que el "Xeneize" sumó solo siete unidades.

En lo que respecta al plano internacional, el "Granate" viene de sufrir una dura eliminación ante Cienciano de Perú en los 16avos de final.

Probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.

  • Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
  • Árbitro: Pablo Echavarría
  • VAR: Hernán Mastrángelo
  • Hora: 21:30.
  • TV: TNT Sports Premium

FUENTE: Noticias Argentinas

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