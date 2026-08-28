Boca recibirá a Lanús y debe ganar para subir en la tabla

En la última fecha, el "Xeneize" rescató un empate 1-1 en su visita a Racing, en un partido donde no tuvo el control de la pelota, pero se le presentaron las situaciones más claras.

De cara al enfrentamiento con el "Granate", la única incógnita que mantiene el director técnico Rodolfo Arruabarrena en el 11 titular está en la zaga central, donde aún no se confirmó si el compañero de Lautaro Di Lollo será Facundo Herrera o Nicolás Figal.

Lanús, por su parte, tampoco se encuentra en los puestos de clasificación ya que al igual que el "Xeneize" sumó solo siete unidades.

En lo que respecta al plano internacional, el "Granate" viene de sufrir una dura eliminación ante Cienciano de Perú en los 16avos de final.

Probables formaciones:

Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera o Nicolás Figal, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes; Leonel Flores, Alan Velasco, Sebastián Villa; Miguel Merentiel. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José María Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Felipe Peña Biafore; Matías Sepúlveda o Franco Watson, Eduardo Salvio, Dylan Aquino y Allan Wlk. DT: Mauricio Pellegrino.