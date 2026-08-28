Cerimedo declaró y habló de sus ingresos millonarios y su vínculo con Rodrigo Paz

Cerimedo mencionó entre sus actividades a Numen Group Inc., una empresa radicada en Estados Unidos que, según su declaración, funciona desde 2021 y presta servicios a clientes de distintos países.

También señaló que es propietario de Numen de Publicidad, en Argentina, firma que cuenta con 35 empleados, 12 clientes y dos sucursales. A eso sumó una academia dedicada a cursos de tecnología vinculados al Project Management Institute y una productora audiovisual.

El consultor afirmó además que está asociado con su esposa, Natalia Basil, en todas sus empresas, excepto en la firma estadounidense. Cerimedo reconoció su vínculo con el presidente boliviano Rodrigo Paz y confirmó que colaboró durante la campaña electoral con consejos de comunicación digital.

Según declaró, viajó por primera vez a Bolivia en 2024 y regresó durante 2025 y 2026. Explicó que su intención era instalarse en el país y desarrollar allí un proyecto de marketing.

Sin embargo, negó haber tenido representación oficial del Estado boliviano o de la Presidencia. También sostuvo que no existió un contrato escrito ni recibió pagos de empresas vinculados a su participación en la campaña.

“Jamás tuve la autorización de representar al Estado boliviano, a la Presidencia, al Gobierno o a la familia presidencial”, afirmó durante su declaración.

La investigación deberá determinar ahora si la explicación brindada por Cerimedo sobre el origen de sus ingresos resulta compatible con la documentación incorporada al expediente y cuál fue concretamente su actividad en Bolivia.