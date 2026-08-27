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Hasta 1.800 chicos detrás de un sueño y Boca mirando de cerca

Las pruebas del Xeneize comenzaron este jueves en el Estadio del Bicentenario y continuarán este viernes. Participan futbolistas de las categorías 2010 a 2017 pertenecientes a clubes invitados.

El sueño de llegar a Boca volvió a reunir a cientos de chicos en San Juan. Entre 1.500 y 1.800 jóvenes participan de las pruebas de captación que el Xeneize realiza en la cancha auxiliar del Estadio San Juan del Bicentenario, en una convocatoria que se extenderá hasta este viernes.

La actividad estaba prevista para comenzar el miércoles, pero las condiciones climáticas obligaron a suspender la primera jornada. Finalmente, los chicos pudieron salir a la cancha este jueves para ser observados directamente por integrantes del área de captación y scouting del club.

La convocatoria alcanza a futbolistas de las categorías 2010 a 2017, pertenecientes a clubes sanjuaninos que fueron invitados previamente. Se estima la participación de entre 20 y 25 instituciones.

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La visita no es nueva para la provincia. Se trata de la quinta vez que Boca realiza pruebas de este tipo en San Juan, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Deporte.

Y los antecedentes alimentan la ilusión de los chicos que llegaron al Bicentenario. De las evaluaciones realizadas durante los últimos cuatro años surgieron futbolistas que luego fueron convocados por el club.

Actualmente, cinco jóvenes sanjuaninos viven en la pensión de Boca en Buenos Aires, mientras que otros dos tienen previsto incorporarse el próximo año. De concretarse esas llegadas, serán siete los jugadores de la provincia que continuarán su formación en las inferiores xeneizes.

Las jornadas están encabezadas por Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting de Boca, junto con Emiliano Gallo. Ambos llegaron a San Juan para observar a los futbolistas y detectar aquellos que puedan tener condiciones para continuar su formación dentro de la estructura del club.

El sistema forma parte del programa de captación que Boca desarrolla en distintas provincias del país. En San Juan, las evaluaciones se realizan bajo una modalidad cerrada para jugadores de los clubes invitados.

Este viernes continuará la actividad con jornadas de 8.30 a 12 y de 15 a 19. Para los chicos que participan, más allá del resultado de la prueba, la experiencia representa la posibilidad de ser observados por uno de los clubes más importantes del país y dar un primer paso hacia el sueño de llegar al fútbol grande.

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