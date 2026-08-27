Hasta 1.800 chicos detrás de un sueño y Boca mirando de cerca

La visita no es nueva para la provincia. Se trata de la quinta vez que Boca realiza pruebas de este tipo en San Juan, en un trabajo conjunto con la Secretaría de Deporte.

Y los antecedentes alimentan la ilusión de los chicos que llegaron al Bicentenario. De las evaluaciones realizadas durante los últimos cuatro años surgieron futbolistas que luego fueron convocados por el club.

Actualmente, cinco jóvenes sanjuaninos viven en la pensión de Boca en Buenos Aires, mientras que otros dos tienen previsto incorporarse el próximo año. De concretarse esas llegadas, serán siete los jugadores de la provincia que continuarán su formación en las inferiores xeneizes.

Las jornadas están encabezadas por Diego Medina, coordinador del Área de Captación y Scouting de Boca, junto con Emiliano Gallo. Ambos llegaron a San Juan para observar a los futbolistas y detectar aquellos que puedan tener condiciones para continuar su formación dentro de la estructura del club.

El sistema forma parte del programa de captación que Boca desarrolla en distintas provincias del país. En San Juan, las evaluaciones se realizan bajo una modalidad cerrada para jugadores de los clubes invitados.

Este viernes continuará la actividad con jornadas de 8.30 a 12 y de 15 a 19. Para los chicos que participan, más allá del resultado de la prueba, la experiencia representa la posibilidad de ser observados por uno de los clubes más importantes del país y dar un primer paso hacia el sueño de llegar al fútbol grande.