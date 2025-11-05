"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Ovación > sanjuaninos

Cuatro equipos sanjuaninos pasaron a cuartos en el masculino senior

UVT, Hispan, Lomas y Richet Zapata pasaron a cuartos de final en el masculino senior del Panamericano de hockey sobre patines. Este miércoles se conocerán los clasificados en las otras ramas.

El Panamericano de Clubes de hockey sobre patines conoció a sus mejores ocho equipos de la rama masculina senior. Cuatro representantes de San Juan siguen en carrera por el título: Lomas, UVT, Hispano y Richet Zapata. El cuadro lo completan los mendocinos de Murialdo, Andes Talleres y Casa de Italia, y Huracán de Buenos Aires.

Los cruces de cuartos de final del masculino senior se jugarán entre miércoles y jueves.

Las ramas femenina senior, femenina Sub-19 y masculina Sub-19 definirán este miércoles sus clasificados a cuartos de final.

Te puede interesar...

Estadio Aldo Cantoni

09:00 – Senior Varones – Cuartos de Final (Bronce 01) | Olimpia (ARG) vs. Corazonista Bogotá (COL)

11:45 – Senior Varones – Cuartos de Final (Plata 01) | Thomas Bata (CHI) vs. Bancaria (ARG)

15:00 – Senior Varones – Cuartos de Final (Plata 02) | Concepción (ARG) vs. Miguel León Prado (CHI)

17:45 – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 01) | Casa D’Italia (ARG) vs. Hispano (ARG)

20:30 – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 02) | Leonardo Murialdo (ARG) vs. Andes Talleres (ARG).

Cancha: Richet Zapata

09:00 – Senior Damas – IMPSA (ARG) vs. Barcelona Marruecos (CHI)

11:00 – Senior Varones – Cuartos de Final (Bronce 02) | Estudiantil San Miguel (CHI) vs. Recreativo Bochas Club (ARG)

16:30 – Senior Damas – Andes Talleres (ARG) vs. Club Patín Vilanova (CHI)

18:30 – Senior Damas – Independiente La Florida (CHI) vs. Concepción Patín Club (ARG)

20:30 – Senior Damas – Barcelona Marruecos (CHI) vs. Social San Juan (ARG).

Cancha: Estudiantil

09:00 – Senior Damas – Leonardo Murialdo (ARG) vs. San Jorge (CHI)

16:00 – Sub 19 Varones – Concepción (ARG) vs. Corazonista Bogotá (COL)

17:30 – Sub 19 Varones – IMPSA (ARG) vs. Miguel León Prado (CHI)

19:00 – Sub 19 Varones – Estudiantil (ARG) vs- Súper Patín (COL)

20:30 – Senior Damas – San Jorge (CHI) vs San Martín (ARG).

Cancha: Bancaria

09:00 – Senior Damas – Social San Juan (ARG) vs- Unión Vecinal de Trinidad (ARG)

16:00 – Sub 19 Damas – IMPSA (ARG) vs Thomas Bata (CHI)

17:30 – Sub 19 Damas – Pumas Cali (COL) vs. Aberastain (ARG)

19:00 – Sub 19 Damas – Concepción (ARG) vs. Independiente La Florida (CHI)

20:30 – Senior Damas – IMPSA (ARG) vs. Manizales (COL)

Cancha: Concepción Patín Club

09:00 – Senior Damas – San Martín (ARG) vs. Sindicato Empleados de Comercio (ARG)

16:00 – Sub 19 Varones – Banco Mendoza (ARG) vs. Independiente La Florida (CHI)

17:30 – Sub 19 Damas – Atlético Neuquén (ARG) vs. Barcelona Marruecos (CHI)

19:00 – Sub 19 Damas – Real Hockey Club (COL) vs. Huarpes (ARG)

20:30 – Senior Damas – Leonardo Murialdo (ARG) vs. Paraná (ARG).

Temas

Te puede interesar