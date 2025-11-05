Cuatro equipos sanjuaninos pasaron a cuartos en el masculino senior

Estadio Aldo Cantoni
09:00 – Senior Varones – Cuartos de Final (Bronce 01) | Olimpia (ARG) vs. Corazonista Bogotá (COL)
11:45 – Senior Varones – Cuartos de Final (Plata 01) | Thomas Bata (CHI) vs. Bancaria (ARG)
15:00 – Senior Varones – Cuartos de Final (Plata 02) | Concepción (ARG) vs. Miguel León Prado (CHI)
17:45 – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 01) | Casa D’Italia (ARG) vs. Hispano (ARG)
20:30 – Senior Varones – Cuartos de Final (Oro 02) | Leonardo Murialdo (ARG) vs. Andes Talleres (ARG).
Cancha: Richet Zapata
09:00 – Senior Damas – IMPSA (ARG) vs. Barcelona Marruecos (CHI)
11:00 – Senior Varones – Cuartos de Final (Bronce 02) | Estudiantil San Miguel (CHI) vs. Recreativo Bochas Club (ARG)
16:30 – Senior Damas – Andes Talleres (ARG) vs. Club Patín Vilanova (CHI)
18:30 – Senior Damas – Independiente La Florida (CHI) vs. Concepción Patín Club (ARG)
20:30 – Senior Damas – Barcelona Marruecos (CHI) vs. Social San Juan (ARG).
Cancha: Estudiantil
09:00 – Senior Damas – Leonardo Murialdo (ARG) vs. San Jorge (CHI)
16:00 – Sub 19 Varones – Concepción (ARG) vs. Corazonista Bogotá (COL)
17:30 – Sub 19 Varones – IMPSA (ARG) vs. Miguel León Prado (CHI)
19:00 – Sub 19 Varones – Estudiantil (ARG) vs- Súper Patín (COL)
20:30 – Senior Damas – San Jorge (CHI) vs San Martín (ARG).
Cancha: Bancaria
09:00 – Senior Damas – Social San Juan (ARG) vs- Unión Vecinal de Trinidad (ARG)
16:00 – Sub 19 Damas – IMPSA (ARG) vs Thomas Bata (CHI)
17:30 – Sub 19 Damas – Pumas Cali (COL) vs. Aberastain (ARG)
19:00 – Sub 19 Damas – Concepción (ARG) vs. Independiente La Florida (CHI)
20:30 – Senior Damas – IMPSA (ARG) vs. Manizales (COL)
Cancha: Concepción Patín Club
09:00 – Senior Damas – San Martín (ARG) vs. Sindicato Empleados de Comercio (ARG)
16:00 – Sub 19 Varones – Banco Mendoza (ARG) vs. Independiente La Florida (CHI)
17:30 – Sub 19 Damas – Atlético Neuquén (ARG) vs. Barcelona Marruecos (CHI)
19:00 – Sub 19 Damas – Real Hockey Club (COL) vs. Huarpes (ARG)
20:30 – Senior Damas – Leonardo Murialdo (ARG) vs. Paraná (ARG).