Se entregó el acusado del brutal ataque con una botella en la "Misa de Omega"

El sospechoso del ataque con una botella en un boliche de Rawson se entregó en las últimas horas. Está acusado de provocar graves heridas en el cuello y rostro de la víctima.

La investigación por el violento episodio ocurrido durante el evento conocido como la “Misa de Omega”, en un local bailable del departamento Rawson, registró en las últimas horas un avance clave: se entregó el principal acusado del ataque con una botella contra un joven.

Fuentes judiciales confirmaron que el sospechoso fue identificado como Enzo Aráoz, quien se presentó de manera voluntaria ante las autoridades y quedó a disposición de la Justicia. La causa está a cargo del fiscal Adrián Riveros, quien continúa con la recolección de pruebas.

El hecho se produjo en la madrugada del lunes 19 de enero, en medio de una pelea dentro del boliche donde se desarrollaba el evento musical. Según consta en la investigación, en ese contexto el agresor atacó a la víctima con una botella, provocándole lesiones de consideración en la zona del cuello y el rostro.

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que Aráoz será imputado por el delito de lesiones graves y que la audiencia de formalización está prevista para este viernes. En esa instancia se dará a conocer la calificación legal provisoria y las medidas procesales que solicitará la fiscalía.

Los investigadores ya habían logrado identificar al acusado en etapas previas del expediente. Sin embargo, hasta ahora no se había presentado ante la Justicia. La víctima, en su denuncia inicial, no había podido reconocer al atacante.

Como parte de las pruebas, se incorporaron registros fílmicos del hecho, entre ellos material audiovisual captado dentro del local bailable. Dicho material fue requerido formalmente y será presentado durante la audiencia ante el juez.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se avanza en la reconstrucción completa de lo ocurrido durante aquella madrugada que generó fuerte repercusión por la violencia del ataque.

