Se entregó el acusado del brutal ataque con una botella en la "Misa de Omega"

Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que Aráoz será imputado por el delito de lesiones graves y que la audiencia de formalización está prevista para este viernes. En esa instancia se dará a conocer la calificación legal provisoria y las medidas procesales que solicitará la fiscalía.

Los investigadores ya habían logrado identificar al acusado en etapas previas del expediente. Sin embargo, hasta ahora no se había presentado ante la Justicia. La víctima, en su denuncia inicial, no había podido reconocer al atacante.

Como parte de las pruebas, se incorporaron registros fílmicos del hecho, entre ellos material audiovisual captado dentro del local bailable. Dicho material fue requerido formalmente y será presentado durante la audiencia ante el juez.

La causa continúa en etapa investigativa, mientras se avanza en la reconstrucción completa de lo ocurrido durante aquella madrugada que generó fuerte repercusión por la violencia del ataque.