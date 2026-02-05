Se entregó el acusado del brutal ataque con una botella en la "Misa de Omega"

La investigación por el violento episodio ocurrido durante el evento conocido como la “Misa de Omega”, en un local bailable del departamento Rawson, registró en las últimas horas un avance clave: se entregó el principal acusado del ataque con una botella contra un joven.
