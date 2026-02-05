Le cancelaron el turno fijo de Pádel y le pegó una piña al dueño: fue condenado

El violento episodio ocurrió el pasado 3 de noviembre en el local "Padel Las Terrazas", ubicado en calle Larraín, en Trinidad. Según la investigación fiscal, todo se desató cuando el propietario, Mario Albors, le comunicó a Baginay —cliente habitual— que ya no podría seguir reservándole el turno fijo de los miércoles.

La noticia no cayó nada bien. El cliente comenzó a insultar a los gritos, asegurando que "nadie lo iba a sacar del complejo". La discusión pasó rápidamente a la agresión física: primero hubo empujones y, cuando el dueño intentó alejarse hacia el mostrador, Baginay lo siguió y le asestó un golpe de puño en el rostro, provocándole lesiones en el ojo izquierdo y la nariz.