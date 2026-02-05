"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > pádel

Le cancelaron el turno fijo de Pádel y le pegó una piña al dueño: fue condenado

Juan Javier Cruz Baginay agredió al dueño del local porque le avisaron que no le reservarían más los miércoles. Tras un acuerdo judicial, pagará una suma en efectivo para cerrar la causa.

Un momento de "furia" deportiva le costará caro a un sanjuanino. La Justicia resolvió este jueves la situación procesal de Juan Javier Cruz Baginay, un hombre que terminó imputado por golpear al dueño de un complejo de pádel tras una discusión por el alquiler de la cancha.

El violento episodio ocurrió el pasado 3 de noviembre en el local "Padel Las Terrazas", ubicado en calle Larraín, en Trinidad. Según la investigación fiscal, todo se desató cuando el propietario, Mario Albors, le comunicó a Baginay —cliente habitual— que ya no podría seguir reservándole el turno fijo de los miércoles.

La noticia no cayó nada bien. El cliente comenzó a insultar a los gritos, asegurando que "nadie lo iba a sacar del complejo". La discusión pasó rápidamente a la agresión física: primero hubo empujones y, cuando el dueño intentó alejarse hacia el mostrador, Baginay lo siguió y le asestó un golpe de puño en el rostro, provocándole lesiones en el ojo izquierdo y la nariz.

Te puede interesar...

Solución con billetera

La causa fue calificada como lesiones leves. Sin embargo, para evitar un juicio y una eventual condena penal, las partes llegaron a una salida alternativa: la reparación integral.

En la audiencia realizada hoy, el fiscal Adrián Riveros y la defensa acordaron que el agresor deberá pagarle a la víctima la suma de $60.000 en concepto de resarcimiento. El pago deberá hacerse en efectivo entre el 1 y el 10 de marzo. Con este desembolso, el conflicto quedará cerrado para la justicia.

Temas

Te puede interesar