Un momento de "furia" deportiva le costará caro a un sanjuanino. La Justicia resolvió este jueves la situación procesal de Juan Javier Cruz Baginay, un hombre que terminó imputado por golpear al dueño de un complejo de pádel tras una discusión por el alquiler de la cancha.
Le cancelaron el turno fijo de Pádel y le pegó una piña al dueño: fue condenado
Juan Javier Cruz Baginay agredió al dueño del local porque le avisaron que no le reservarían más los miércoles. Tras un acuerdo judicial, pagará una suma en efectivo para cerrar la causa.