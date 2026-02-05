karyna-shuliak

Quién es Karyna Shuliak, la principal heredera de Jeffrey Epstein

Shuliak nació en Bielorrusia y varios medios aseguran que llegó a EEUU en 2009. Se formó en odontología en la Universidad de Columbia, una carrera que nunca ejerció pero que, según varios testimonios del círculo de Epstein, fue solventada por él.

Epstein firmó el nuevo testamento el 8 de agosto de 2019, mientras cumplía condena en Manhattan, dos días antes de suicidarse, indicó el Daily Mail. Por su lado, Shuliak fue la última persona en hablar con él antes de morir y también solía acompañarlo en su jet privado, incluso cuando fue arrestado en julio de 2019.

Se cree que comenzaron su relación entre el 2010 y 2012 y su conexión sólo se reveló unos meses después de la muerte del financiero. Entre otras de las acciones de Epstein hacia ella, se cree que pagó un costoso tratamiento médico de la madre de la joven y además pudo haber ayudado a financiar la casa donde viven sus padres en Minsk.

La relación entre ambos era muy íntima, al punto que al ser encarcelado fuentes aseguran que ella fue la única que lo acompañó "hasta el último momento". A Shuliak llegaron a apodarla "la inspectora" por sus ataques de celos sobre los movimientos de Epstein.

Quiénes son los demás beneficiarios de la herencia de Epstein

Aparte de Shuliak, los otros dos principales beneficiarios individualizados como administradores del fideicomiso, Indyke y Kahn, figuraban para obtener u$s50 millones de dólares y u$s25 millones, respectivamente.

No obstante, el abogado del patrimonio, Daniel Weiner, afirmó que ninguno de los beneficiarios recibirá fondos “a menos que y hasta que todos los acreedores y reclamaciones sobre el patrimonio hayan sido satisfechos en su totalidad, incluyendo las reclamaciones de indemnización presentadas por las mujeres que sufrieron abusos".

Shuliak, citada reiteradamente en los archivos de la investigación, contó con el apoyo financiero de Epstein durante sus estudios de odontología. Su abogado declinó ofrecer comentarios tras la revelación del testamento. Mark Epstein, por su parte, expresó desconocer su condición de beneficiario del fideicomiso.