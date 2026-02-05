Argentina confirmó el equipo para la Copa Davis ante Corea del Sur

En ese contexto, Frana explicó que evaluaron distintas alternativas antes de tomar una decisión definitiva. “El crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, destacó el capitán.

Los posibles cruces

Del lado del equipo local, Corea del Sur contará principalmente con Hyeon Chung, actual 392° del ranking ATP y ex número 19 del mundo, y Soon Woo Kwon, ubicado en el puesto 343°, ex 52°.

De acuerdo a lo observado durante la semana de entrenamientos, ambos serían los elegidos para disputar los partidos del primer día. Si se confirma esa proyección, los cruces iniciales serían:

Thiago Tirante vs Hyeon Chung

Marco Trungelliti vs Soon Woo Kwon

El orden definitivo será determinado por sorteo. En tanto, el punto de dobles lo disputarían Guido Andreozzi y Federico Gómez frente a Ji Sung Nam (167°) y Uising Park (248°).

Un desafío clave en superficie rápida

La serie representa un desafío importante para el equipo argentino, que deberá adaptarse a una superficie rápida y a la condición de visitante, en un escenario históricamente complejo.

El objetivo del conjunto albiceleste será superar esta primera ronda y avanzar en el camino hacia las instancias decisivas de la Copa Davis, en una temporada que marca el inicio de un nuevo proceso bajo la conducción de Frana.