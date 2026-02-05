"
Argentina confirmó el equipo para la Copa Davis ante Corea del Sur

El capitán Javier Frana confirmó a Tirante y Trungelliti como singlistas y a Andreozzi-Gómez para el dobles en la serie ante Corea del Sur, por la primera ronda de los Qualifiers 2026.

La Selección Argentina de Tenis confirmó a sus representantes para la serie ante Corea del Sur, correspondiente a la primera ronda de los Qualifiers 2026 de la Copa Davis, que se disputará el 7 y 8 de febrero en la ciudad de Busán, sobre superficie rápida.

El capitán albiceleste, Javier Frana, definió a Thiago Tirante y Marco Trungelliti como singlistas, mientras que Guido Andreozzi y Federico Gómez integrarán la dupla de dobles.

La conformación del equipo se dio luego de varios días de trabajo y pruebas en los entrenamientos, especialmente en la modalidad de dobles, tras la baja de Andrés Molteni a último momento, lo que obligó al cuerpo técnico a rearmar la estrategia.

En ese contexto, Frana explicó que evaluaron distintas alternativas antes de tomar una decisión definitiva. “El crecimiento que han tenido con relación a los primeros días fue muy satisfactorio en todos”, destacó el capitán.

Los posibles cruces

Del lado del equipo local, Corea del Sur contará principalmente con Hyeon Chung, actual 392° del ranking ATP y ex número 19 del mundo, y Soon Woo Kwon, ubicado en el puesto 343°, ex 52°.

De acuerdo a lo observado durante la semana de entrenamientos, ambos serían los elegidos para disputar los partidos del primer día. Si se confirma esa proyección, los cruces iniciales serían:

  • Thiago Tirante vs Hyeon Chung

  • Marco Trungelliti vs Soon Woo Kwon

El orden definitivo será determinado por sorteo. En tanto, el punto de dobles lo disputarían Guido Andreozzi y Federico Gómez frente a Ji Sung Nam (167°) y Uising Park (248°).

Un desafío clave en superficie rápida

La serie representa un desafío importante para el equipo argentino, que deberá adaptarse a una superficie rápida y a la condición de visitante, en un escenario históricamente complejo.

El objetivo del conjunto albiceleste será superar esta primera ronda y avanzar en el camino hacia las instancias decisivas de la Copa Davis, en una temporada que marca el inicio de un nuevo proceso bajo la conducción de Frana.

