Revelaron el ranking de salarios de los pilotos de la Fórmula 1: en qué puesto está Colapinto

El piloto que más dinero gana en la Fórmula 1 es el neerlandés Max Verstappen, con 70 millones por temporada en Red Bull. Este dato sobre el tetracampeón de la categoría (ganador de los títulos de 2021, 2022, 2023 y 2024) no sorprende.

En segundo lugar quedó el siete veces campeón Lewis Hamilton, que gana 60 millones por año en Ferrari, y cierra el podio su compañero de equipo Charles Leclerc, que se lleva 34 millones (lo mismo que percibe George Russell en Mercedes).

El último campeón, Lando Norris de McLaren, recién aparece en el quinto puesto, con un salario de 30 millones por temporada.

RacingNews365 explicó que la lista no es oficial, sino que fue armada en base a entrevistas con diferentes fuentes que permitieron calcular un estimado del salario de cada corredor.

Los montos publicados, en tanto, no incluyen bonus por desempeño ni contratos individuales con auspiciantes o patrocinadores.

El ranking de salarios de los pilotos de la Fórmula 1