San Martín ganó un amistoso, ajusta su plantel y la Reserva cayó en el debut

Uno de los focos principales en estas semanas pasa por el arco, luego de la salida de Matías Borgogno. Maximiliano Velázquez fue titular en los primeros amistosos, mientras que también se sumó el juvenil Sebastián Díaz, proveniente de Boca. En las últimas horas, además, se confirmó la llegada de Lautaro Miguel Garzón.

El arquero, de 22 años, proviene de Vélez Sarsfield, donde se formó en divisiones inferiores y disputó 11 partidos en la Copa Proyección. Su arribo representa una apuesta a futuro y abre una competencia directa por el puesto.

image

Con esta incorporación, San Martín alcanzó los 20 refuerzos en el actual mercado de pases, en una renovación casi total del plantel. La dirigencia y el cuerpo técnico apuntaron a conformar un equipo competitivo para afrontar la exigente Zona B.

El debut oficial del Verdinegro será el domingo 15, cuando visite a Chacarita en Buenos Aires, en la primera fecha del campeonato.

La Reserva no pudo en el debut

En paralelo, la Reserva de San Martín tuvo un arranque adverso en el Torneo Proyección. El equipo dirigido por Mauricio Fernández cayó 2 a 1 ante Platense, en el Predio Emmanuel Mas, por la primera fecha del certamen.

image

El conjunto sanjuanino comenzó en desventaja tras el gol tempranero de Fausto San Pedro. Aunque intentó reaccionar, no logró generar peligro antes del descanso.

En el complemento, Platense volvió a golpear y amplió la diferencia, complicando el panorama. Pese al esfuerzo del Verdinegro, no pudo revertir el resultado y terminó sumando su primera derrota del torneo.