San Martín ganó un amistoso, ajusta su plantel y la Reserva cayó en el debut
San Martín empató y venció a Godoy Cruz en dos amistosos, sigue reforzando su plantel para el debut y, en paralelo, la Reserva perdió 2-1 ante Platense en el inicio del Torneo Proyección.
San Martín de San Juan continúa con su puesta a punto de cara al inicio de la Primera Nacional y este jueves sumó una jornada positiva en los amistosos disputados ante Godoy Cruz, en el estadio Hilario Sánchez, donde se jugaron dos encuentros a puertas cerradas.
El Verdinegro y el Tomba disputaron dos partidos de dos tiempos de 35 minutos cada uno. En el primero igualaron 0 a 0, mientras que en el segundo el conjunto sanjuanino se impuso por 3 a 1, dejando una buena imagen en esta etapa final de la pretemporada.
Los encuentros sirvieron para que el entrenador Ariel Martos continúe probando variantes y ajustando el funcionamiento del equipo, en medio de una profunda renovación tras el descenso de Primera División.
Uno de los focos principales en estas semanas pasa por el arco, luego de la salida de Matías Borgogno. Maximiliano Velázquez fue titular en los primeros amistosos, mientras que también se sumó el juvenil Sebastián Díaz, proveniente de Boca. En las últimas horas, además, se confirmó la llegada de Lautaro Miguel Garzón.
El arquero, de 22 años, proviene de Vélez Sarsfield, donde se formó en divisiones inferiores y disputó 11 partidos en la Copa Proyección. Su arribo representa una apuesta a futuro y abre una competencia directa por el puesto.
Con esta incorporación, San Martín alcanzó los 20 refuerzos en el actual mercado de pases, en una renovación casi total del plantel. La dirigencia y el cuerpo técnico apuntaron a conformar un equipo competitivo para afrontar la exigente Zona B.
El debut oficial del Verdinegro será el domingo 15, cuando visite a Chacarita en Buenos Aires, en la primera fecha del campeonato.
La Reserva no pudo en el debut
En paralelo, la Reserva de San Martín tuvo un arranque adverso en el Torneo Proyección. El equipo dirigido por Mauricio Fernández cayó 2 a 1 ante Platense, en el Predio Emmanuel Mas, por la primera fecha del certamen.
El conjunto sanjuanino comenzó en desventaja tras el gol tempranero de Fausto San Pedro. Aunque intentó reaccionar, no logró generar peligro antes del descanso.
En el complemento, Platense volvió a golpear y amplió la diferencia, complicando el panorama. Pese al esfuerzo del Verdinegro, no pudo revertir el resultado y terminó sumando su primera derrota del torneo.