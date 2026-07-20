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San Juan agradeció a la Selección Argentina con un mensaje en la Circunvalación

A través de sus pantallas y carteles luminosos, la provincia rindió un reconocimiento a la Scaloneta por su desempeño y entrega en la Copa del Mundo.

El Gobierno de San Juan expresó un cálido reconocimiento a la Selección Argentina de Fútbol tras su participación en el Campeonato Mundial, utilizando la infraestructura vial de la provincia para plasmar el sentir de la comunidad.

A través de los carteles luminosos ubicados sobre la Avenida de Circunvalación, el Ejecutivo provincial desplegó un mensaje de agradecimiento hacia el plantel y el cuerpo técnico por la entrega, el compromiso y el destacado desempeño demostrado a lo largo del torneo.

Desde la provincia destacaron que la iniciativa buscó brindar un homenaje simple pero significativo a un equipo que volvió a representar de manera cabal los valores del esfuerzo, la unión y la pasión que identifican a los argentinos.

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