San Juan agradeció a la Selección Argentina con un mensaje en la Circunvalación

A través de los carteles luminosos ubicados sobre la Avenida de Circunvalación, el Ejecutivo provincial desplegó un mensaje de agradecimiento hacia el plantel y el cuerpo técnico por la entrega, el compromiso y el destacado desempeño demostrado a lo largo del torneo.

Desde la provincia destacaron que la iniciativa buscó brindar un homenaje simple pero significativo a un equipo que volvió a representar de manera cabal los valores del esfuerzo, la unión y la pasión que identifican a los argentinos.