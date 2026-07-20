El Gobierno de San Juan expresó un cálido reconocimiento a la Selección Argentina de Fútbol tras su participación en el Campeonato Mundial, utilizando la infraestructura vial de la provincia para plasmar el sentir de la comunidad.
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San Juan agradeció a la Selección Argentina con un mensaje en la Circunvalación
A través de sus pantallas y carteles luminosos, la provincia rindió un reconocimiento a la Scaloneta por su desempeño y entrega en la Copa del Mundo.