Cristiano Ronaldo dejaría la selección de Portugal tras el Mundial

Aunque aclaró que no se retirará de inmediato, sus declaraciones alimentaron las versiones sobre el posible último gran desafío internacional del histórico goleador portugués.

Además, reflexionó sobre el tiempo de Cristiano (debutó en 2003) en la selección portuguesa: "Lo más importante es disfrutar de estos veintitantos años que hemos vivido. Estoy increíblemente orgullosa."

También habló de cómo se prepara el hermano: "Tengo confianza y sonreiremos al final. Él tiene confianza, está menos nervioso que nosotros. Sentí buena energía y confianza. Para nosotros, los aficionados, eso nos reconforta."

El portugués se encuentra disputando su sexta Copa del Mundo a sus 41 años. Las cinco anteriores: 2006 (Alemania), seguido por 2010 (Sudáfrica), 2014 (Brasil), 2018 (Rusia) y 2022 (Qatar), siendo el único jugador en convertir al menos un gol en esta cantidad de ediciones, registrando 10 tantos en 25 partidos.

Cuenta con 975 goles (con el objetivo de llegar a los mil) y 307 asistencias en 1.273 partidos en toda su carrera.

Mientras que en la selección lusa el capitán registra 145 tantos con 46 pases gol en 231 encuentros y está por disputar el 232 ante Croacia; según la hermana de Cristiano, definió el mundial como “The Last Dance” o el último baile del astro defendiendo la casaca de su país.