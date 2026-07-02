Zverev volvió a ganar y clasificó a la tercera ronda de Wimbledon

Además, también accedieron a la siguiente ronda el australiano Alex de Miñaur (6°), el estadounidense Taylor Fritz (7°) y el búlgaro Grigor Dimitrov (146°), en uno de sus mejores partidos tras una larga recuperación.

Alexander Zverev quiere continuar con su gran estado de forma luego de superar la maldición que mantenía con los Grand Slams y ya está a un solo triunfo de alcanzar su mejor participación en el major que se disputa en Inglaterra.

El jugador de 29 años pudo meterse en la tercera ronda luego de un 2025 en el que ni siquiera pudo superar la primera fase y necesita otra victoria para jugar los octavos de final, instancia en la que fue eliminado en 2017, 2021 y 2024, sus mejores participaciones en el certamen.

En un partido ante un rival de notoria menor escala, Zverev necesitó solamente una hora de juego para tener dos sets de ventaja, con cuatro quiebres a favor y ni un solo punto de break en contra, aunque en el tercer set el encuentro se emparejó.

A pesar de arrancar el mismo con un quiebre en el primer game, el francés pudo reponerse y quebrar en el octavo juego, por lo que forzó un tie-break. De todas formas, el alemán jugó el mismo sin errores y, al ganar dos puntos con el saque de su rival, sentenció el triunfo en su tercer match point.

Su rival en tercera ronda será el estadounidense Marcos Giron, que viene de imponerse ante los franceses Corentin Moutet y Quentin Halys en el que ya es el mejor Wimbledon de su carrera, en un partido que se jugará el sábado 4 de julio y con horario a confirmar.

Por su lado, Alex de Miñaur jugó un gran partido para derrotar a un especialista de la superficie como lo es el francés Adrian Mannarino (40°), campeón de dos torneos ATP sobre césped, por 6-3, 6-2 y 6-2.

El próximo rival del australiano, que defiende octavos de final e incluso alcanzó los cuartos en 2024, será el estadounidense Zachary Svajda (66°), de sorprendente participación.

Además, el californiano Taylor Fritz superó por 6-2, 6-2 y 7-5 a su compatriota Patrick Kypson (113°), por lo que jugará con el italiano Lorenzo Sonego (69°) en la próxima ronda, y Grigor Dimitrov se quedó con un espectacular triunfo ante el checo Jakub Menšík (18°), a quien venció en cuatro sets, para quedarse con su mejor victoria luego de una lesión sufrida en la pasada edición del mismo torneo, que lo alejó del circuito por seis meses.