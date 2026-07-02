River presentó a Lucas Beltrán, Mauro Arambarri y Giovanni González

Junto al anuncio, el club difundió las primeras imágenes del atacante con la camiseta riverplatense acompañado por el presidente Stefano Di Carlo. Luego, el jugador le dedicó unas palabras a los hinchas: “Estoy muy feliz de volver a casa. Es un placer enorme volver a ponerme esta camiseta. No veo la hora de volver a verlos en el Monumental, espero con muchas ansias ese día”.

"Este jueves 2 de julio, el delantero selló su préstamo hasta el 30 de junio de 2027", informó River mediante un comunicado oficial. La operación se concretó tras un acuerdo con Fiorentina e incluye un préstamo con un cargo de 500 mil dólares y una obligación de compra del 54% de la ficha por 6,7 millones de dólares, lo que eleva el monto total a 7,25 millones.