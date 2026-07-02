River continúa avanzando con fuerza en el mercado de pases y este jueves confirmó una nueva incorporación para el plantel que realiza la pretemporada en Alicante. Tras anunciar las llegadas de Mauro Arambarri y Giovanni González, la institución también oficializó el regreso de Lucas Beltrán. El delantero volvió a quedar ligado al Millonario luego de sellar su vínculo con la institución.
River presentó a Lucas Beltrán, Mauro Arambarri y Giovanni González
River le dio la bienvenida al delantero surgido de las inferiores y además a los uruguayos, que se suman a la pretemporada bajo las órdenes de Eduardo Coudet.