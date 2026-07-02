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River presentó a Lucas Beltrán, Mauro Arambarri y Giovanni González

River le dio la bienvenida al delantero surgido de las inferiores y además a los uruguayos, que se suman a la pretemporada bajo las órdenes de Eduardo Coudet.

River continúa avanzando con fuerza en el mercado de pases y este jueves confirmó una nueva incorporación para el plantel que realiza la pretemporada en Alicante. Tras anunciar las llegadas de Mauro Arambarri y Giovanni González, la institución también oficializó el regreso de Lucas Beltrán. El delantero volvió a quedar ligado al Millonario luego de sellar su vínculo con la institución.

Junto al anuncio, el club difundió las primeras imágenes del atacante con la camiseta riverplatense acompañado por el presidente Stefano Di Carlo. Luego, el jugador le dedicó unas palabras a los hinchas: “Estoy muy feliz de volver a casa. Es un placer enorme volver a ponerme esta camiseta. No veo la hora de volver a verlos en el Monumental, espero con muchas ansias ese día”.

"Este jueves 2 de julio, el delantero selló su préstamo hasta el 30 de junio de 2027", informó River mediante un comunicado oficial. La operación se concretó tras un acuerdo con Fiorentina e incluye un préstamo con un cargo de 500 mil dólares y una obligación de compra del 54% de la ficha por 6,7 millones de dólares, lo que eleva el monto total a 7,25 millones.

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Con la incorporación ya confirmada, Beltrán se sumará en los próximos días a los trabajos del equipo dirigido por Eduardo Coudet en territorio español. El atacante, de 25 años, optó por regresar al club donde se formó pese a tener la posibilidad de continuar su carrera en Europa.

Durante la última temporada, el cordobés defendió la camiseta de Valencia en condición de préstamo. Allí disputó 30 encuentros, acumuló 1.604 minutos en cancha y aportó tres goles junto con dos asistencias antes de concretar su vuelta al fútbol argentino.

FUENTE: TyC Sports

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