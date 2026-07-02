El VAR frustró a Croacia y Portugal avanzó y se medirá contra España

¡GOL DE CROACIA!



De la mano del histórico Ivan Periši, los de Fuego derrotan 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/FCZQKb1zqD — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

Portugal reaccionó con el ingreso de más futbolistas ofensivos y encontró la igualdad a través de su capitán. A los 67 minutos, un leve agarrón sobre Renato Veiga terminó en penal y Cristiano Ronaldo se hizo cargo de la ejecución. El delantero remató con potencia al centro del arco para establecer el 1-1 y convertir, por primera vez en su carrera, un gol en una instancia eliminatoria de un Mundial.

¡CRISTIANO RONALDO NO FALLA!



El histórico CR7 no dudó y puso de penal el 1-1 entre Portugal y Croacia. pic.twitter.com/8R3bOIvtli — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

La igualdad revitalizó al conjunto luso, aunque Croacia también estuvo cerca de volver a ponerse en ventaja. Mateo Kovacic obligó a una brillante doble intervención de Diogo Costa, que además contó con la ayuda del palo para mantener con vida a su equipo.

Cuando el partido parecía encaminarse al tiempo suplementario, apareció el golpe decisivo. En el tercer minuto de descuento, Rafael Leão envió un preciso centro desde la izquierda y Gonçalo Ramos ganó de cabeza en el área para marcar el 2-1 que desató el festejo portugués.

Sin embargo, todavía faltaba el capítulo más dramático.

Ya en el tiempo agregado, Croacia encontró el empate por intermedio de Joško Gvardiol y todo indicaba que el encuentro se extendería al alargue. Pero el VAR revisó la acción y detectó una posición adelantada de Igor Matanovic en el inicio de la jugada. Tras observar las imágenes, el árbitro anuló el tanto por fuera de juego y desató la desazón del seleccionado croata.

¡GOL AGÓNICO DE PORTUGAL!



De cabeza, Gonçalo Ramos puso el 2-1 ante Croacia y desató la locura en el banco portugués. pic.twitter.com/oqgJRCZFRE — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026

El pitazo final llegó instantes después. Los futbolistas croatas quedaron tendidos sobre el césped mientras los portugueses celebraban una clasificación sufrida que los mantiene en carrera por el título.

Además del resultado, la noche dejó otro momento especial. Finalizado el encuentro, Cristiano Ronaldo y Luka Modric protagonizaron un sentido abrazo, una imagen que rápidamente recorrió el mundo y simbolizó el respeto entre dos de los grandes referentes del fútbol de las últimas dos décadas.

Con la victoria, Portugal se instaló en los octavos de final y tendrá un desafío de máxima exigencia. El próximo lunes 6 de julio, desde las 16 (hora argentina), enfrentará a una España que viene de golear a Austria y que también llega como una de las grandes candidatas al título.

El clásico ibérico ya tiene fecha y promete ser uno de los partidos más esperados de la Copa del Mundo.