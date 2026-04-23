Boca goleó 4-0 a Defensa por el Torneo Apertura

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Con 24 puntos, se ubica en la tercera posición del Grupo A y busca consolidarse en la recta final de la fase regular. Además, cuenta con la presencia de 3.000 hinchas en el estadio, tras la habilitación correspondiente.

Del otro lado, Defensa y Justicia llega con la necesidad de sumar. El equipo de Mariano Soso se ubica octavo con 19 puntos y arrastra tres derrotas consecutivas, lo que lo obliga a sumar para no complicar sus chances de clasificación.

Las formaciones

Boca: Leandro Brey; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Malcom Braida; Alan Velasco, Tomás Belmonte; Exequiel Zeballos; Milton Delgado, Milton Giménez y Ángel Romero.

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; David Martínez, Ayrton Portillo, Damián Fernández, Emiliano Amor, Lucas Souto; Santiago Sosa Yung, Aaron Molinas; Facundo Altamira, Agustín Hausch y Juan Gutiérrez.

En el historial, Boca y Defensa y Justicia se enfrentaron en 17 oportunidades. El Xeneize suma 7 triunfos, 7 empates y 3 derrotas. El último cruce fue en septiembre de 2025, con victoria del conjunto de Varela por 2 a 1.