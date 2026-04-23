Show de Boca en Varela: goleada, punta y clasificación asegurada

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El local había logrado convertir previamente, pero la jugada fue anulada por posición adelantada. Esa situación marcó un punto de quiebre en el partido. En el complemento, Boca elevó su nivel y fue determinante. Alan Velasco amplió la ventaja tras un contragolpe bien ejecutado y dejó a Defensa sin reacción.

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Minutos más tarde, una jugada colectiva terminó con Adam Bareiro empujando la pelota para el 3-0. Ya con el partido resuelto, Miguel Merentiel selló la goleada: recibió de Tomás Aranda, eludió al arquero y definió con el arco libre. El tanto también fue validado por el VAR.

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El encuentro tuvo interrupciones por la asistencia a un hincha en la tribuna visitante y la invasión de un simpatizante local al campo de juego. Además, el entrenador de Defensa, Mariano Soso, fue expulsado en el primer tiempo por protestas reiteradas.

Con este resultado, Boca alcanzó los 27 puntos, igualó la línea de Estudiantes y estiró su invicto a 14 partidos en todas las competencias. También consolidó su rendimiento fuera de casa, con cuatro triunfos consecutivos como visitante.

Del otro lado, Defensa y Justicia profundizó su crisis: quedó fuera de la zona de clasificación y acumuló su cuarta derrota consecutiva.