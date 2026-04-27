Con sorpresas, Úbeda dio a conocer a los convocados de Boca en Brasil

Entre las novedades, también reaparecieron Agustín Martegani, Lucas Janson y Camilo Rey Domenech -preservado por el Superclásico de la Reserva-, quienes no habían tenido participación en los últimos encuentros del equipo.

Otra de las inclusiones destacadas es la de Rodrigo Battaglia, quien se recupera de una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho y fue operado a comienzos de 2026.

Si bien el mediocampista tiene un tiempo estimado de recuperación de ocho meses, el cuerpo técnico decidió sumarlo a la delegación para acompañar al plantel en un compromiso clave. En este sentido, la ausencia de Edinson Cavani hizo ruido.

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El encuentro se disputará en el estadio Mineirao este 28 de abril a las 21:30 y, en caso de conseguir una victoria, Boca quedará bien posicionado para asegurar su clasificación a los octavos de final con apenas tres fechas disputadas: le había ganado a la Universidad Católica por 2-1 en el debut, en Chile; y luego a Barcelona de Guayaquil por 3-0, en La Bombonera.

La posible formación incluye a Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.