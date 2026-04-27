Luego de haber goleado por 4-0 a Defensa y Justicia el pasado jueves, Claudio Úbeda confirmó la lista deconvocados de Boca para el partido ante Cruzeiro en Brasil que disputará su equipo este martes por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con regresos y la inclusión de un juvenil que no estaba en los papeles.
Con sorpresas, Úbeda dio a conocer a los convocados de Boca en Brasil
El entrenador del club xeneize, que viene en racha positiva, afrontará un duelo decisivo contra Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa, en la que ganó los primeros dos partidos ante la U Católica y Barcelona.