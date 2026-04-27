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Con sorpresas, Úbeda dio a conocer a los convocados de Boca en Brasil

El entrenador del club xeneize, que viene en racha positiva, afrontará un duelo decisivo contra Cruzeiro por la fase de grupos de la Copa, en la que ganó los primeros dos partidos ante la U Católica y Barcelona.

Luego de haber goleado por 4-0 a Defensa y Justicia el pasado jueves, Claudio Úbeda confirmó la lista deconvocados de Boca para el partido ante Cruzeiro en Brasil que disputará su equipo este martes por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, con regresos y la inclusión de un juvenil que no estaba en los papeles.

El entrenador citó a 28 jugadores para viajar a Belo Horizonte y, ante la lesión de Agustín Marchesín, convocó por primera vez a Fernando Rodríguez, arquero de 21 años que se desempeña en la reserva y figura en la lista de buena fe acercada a la Conmebol antes del inicio del torneo.

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Entre las novedades, también reaparecieron Agustín Martegani, Lucas Janson y Camilo Rey Domenech -preservado por el Superclásico de la Reserva-, quienes no habían tenido participación en los últimos encuentros del equipo.

Otra de las inclusiones destacadas es la de Rodrigo Battaglia, quien se recupera de una tendinopatía insercional crónica en el tendón de Aquiles derecho y fue operado a comienzos de 2026.

Si bien el mediocampista tiene un tiempo estimado de recuperación de ocho meses, el cuerpo técnico decidió sumarlo a la delegación para acompañar al plantel en un compromiso clave. En este sentido, la ausencia de Edinson Cavani hizo ruido.

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El encuentro se disputará en el estadio Mineirao este 28 de abril a las 21:30 y, en caso de conseguir una victoria, Boca quedará bien posicionado para asegurar su clasificación a los octavos de final con apenas tres fechas disputadas: le había ganado a la Universidad Católica por 2-1 en el debut, en Chile; y luego a Barcelona de Guayaquil por 3-0, en La Bombonera.

La posible formación incluye a Leandro Brey; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa y Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado y Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro.

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