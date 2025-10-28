"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > Policiales > banda

Desarticularon una banda de cuatreros que robó 150 vacas en Jáchal

Un megaoperativo policial en Guandacol permitió desbaratar una presunta banda de cuatreros acusada de robar 150 vacas en Jáchal. Se secuestraron armas, herramientas de faena y restos de animales.

Un megaoperativo interprovincial realizado en la localidad riojana de Guandacol permitió descubrir a una presunta banda dedicada al robo y faena ilegal de ganado, responsable del hurto de 150 vacas en el departamento de Jáchal. La investigación, iniciada tras una denuncia del productor Águedo Alcaraz el 9 de septiembre, derivó en cinco allanamientos simultáneos y el secuestro de armas, herramientas de faena, cueros y otros elementos vinculados al delito de abigeato.

El procedimiento estuvo encabezado por la Brigada Norte de la Policía de San Juan, con apoyo de la Policía de La Rioja, y se ejecutó con la autorización judicial mediante exhortos solicitados por el fiscal del caso, Dr. Sohar Aballay, con intervención del Juzgado de Garantías de Jáchal.

image

Durante los allanamientos, los efectivos ingresaron a los domicilios de Héctor Omar Garro, Cayetano Jesús Cortez, David Aníbal Cortez, Nicolás “Chacho” Godoy y Héctor David Páez, incautando elementos que podrían vincularlos directamente con el robo de ganado. Entre los objetos secuestrados se encontraron cuchillos de faena, sierras, lazos, ganchos carniceros, marcas de fuego, restos de cuero y huesos vacunos, así como celulares, cámaras y una escopeta calibre 22 con 16 proyectiles.

Te puede interesar...

En la vivienda de Garro, ubicada en el paraje La Cenda, se encontraron 10 marcas de fuego, cuchillos, sogas, lazos y la escopeta, mientras que en los domicilios de los otros sospechosos se hallaron registros escritos, fierros quemadores con iniciales, restos de animales y diversos elementos de faena. Todos estos objetos serán peritados y comparados con las marcas registradas por el denunciante, con el objetivo de confirmar la procedencia ilícita del ganado.

La investigación reveló que los sospechosos no poseían animales propios, aunque sí faenaban y comercializaban carne, reforzando la hipótesis de que se trataba de una red estructurada de cuatreros que operaba entre San Juan y La Rioja.

El caso comenzó cuando el productor denunció la desaparición de 150 vacas de su finca en Gualcamayo, notando además la presencia de personas ajenas provenientes de La Rioja. Según los testimonios, la banda ejecutaba la faena de manera rápida y organizada, utilizando maquinaria y herramientas propias de la actividad ganadera.

La coordinación entre fuerzas policiales de ambas provincias y la intervención judicial fueron claves para identificar a los presuntos responsables, quienes fueron notificados de la causa y serán citados próximamente a declarar ante la justicia sanjuanina.

Las autoridades destacaron que la desarticulación de esta red representa un avance significativo en la lucha contra el abigeato, un delito que afecta directamente a los productores locales y a la economía regional.

Temas

Te puede interesar