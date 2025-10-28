El futuro de Colapinto en la F1: cuándo se conocerá la decisión de Alpine

En este escenario, cuatro nombres surgieron con fuerza dentro del programa de desarrollo del equipo austríaco:

Isack Hadjar , revelación del año y uno de los debutantes más destacados en Racing Bulls , demostró una madurez competitiva inesperada. Sin embargo, su ascenso al equipo principal podría implicar un riesgo: enfrentarse a Max Verstappen , un piloto dominante que suele dejar poco margen a sus compañeros.

Liam Lawson , que tuvo un paso efímero por la F1 en 2025, aparece como una alternativa sólida por su experiencia y conocimiento del entorno Red Bull. Su regreso sería un caso inédito, ya que la escudería nunca reincorporó a un piloto que había sido desplazado.

Arvid Lindblad , el inglés de apenas 18 años, obtuvo su superlicencia FIA antes de la mayoría de edad y fue señalado por los medios británicos como “el nuevo Verstappen”. No obstante, su inexperiencia en la F2 y sus resultados irregulares lo dejan como una apuesta a futuro.

Yuki Tsunoda, que mostró una evolución constante, podría ser la opción de continuidad. Sin embargo, la salida de Honda —su principal respaldo— lo deja en una posición frágil para conservar su asiento.

Cómo afectará esta decisión a Racing Bulls

El rompecabezas de Red Bull no solo determinará la dupla de su equipo principal, sino también la composición de VCARB (Racing Bulls). Quienes no sean elegidos para acompañar a Verstappen ocuparán los lugares disponibles en la escudería satélite.

En ese escenario, tanto Hadjar como Lawson parecen tener asegurado un lugar en la parrilla de 2026, aunque aún resta definir en qué estructura competirán. En cambio, Tsunoda podría quedar fuera del radar si no encuentra un nuevo apoyo tras la desvinculación de Honda.

La dirección deportiva busca preservar la coherencia dentro del programa de jóvenes talentos, sin comprometer la competitividad general del equipo. El objetivo, aseguran en Milton Keynes, es mantener una transición ordenada hacia el nuevo reglamento técnico, que entrará en vigor a partir de 2026 y que pondrá a prueba el rendimiento de todas las escuderías.

Franco Colapinto y el nuevo escenario de Alpine

En paralelo, Alpine atraviesa un momento de estabilidad tras una primera mitad de temporada complicada. Con el progreso evidenciado por Colapinto en la segunda parte del campeonato y la valoración pública del director del equipo, Steve Nielsen, la continuidad del argentino es un hecho que solo resta oficializar.

“Hay que reconocer el mérito de Pierre (Gasly) y Franco (Colapinto) por darlo todo en una situación difícil”, había destacado Nielsen luego del Gran Premio de México. La frase confirmó la confianza interna en el piloto de Pilar, que logró igualar —y en varias ocasiones superar— los registros de su compañero francés pese a las limitaciones del monoplaza.

Todo indica que Franco Colapinto seguirá en Alpine hasta 2026, consolidándose como una de las figuras emergentes de la Fórmula 1 y el primer argentino en disputar dos temporadas consecutivas completas en la máxima categoría en más de dos décadas.

Los 18 pilotos confirmados para la F1 en 2026