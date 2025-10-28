San Martín cerró su participación en el Torneo Proyección con una derrota por 4-2 frente a Ferrocarril Oeste en la fecha 16. El equipo verdinegro mostró falencias defensivas que fueron aprovechadas por el conjunto visitante, que se impuso con claridad y contundencia.
San Martín se despide del Torneo Proyección tras derrota ante Ferrocarril Oeste
