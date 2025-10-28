"
San Martín

San Martín se despide del Torneo Proyección tras derrota ante Ferrocarril Oeste

San Martín quedó eliminado del Torneo Proyección tras perder 4-2 frente a Ferrocarril Oeste. Los goles de Acosta e Irazoque no alcanzaron para revertir la ventaja del rival.

San Martín cerró su participación en el Torneo Proyección con una derrota por 4-2 frente a Ferrocarril Oeste en la fecha 16. El equipo verdinegro mostró falencias defensivas que fueron aprovechadas por el conjunto visitante, que se impuso con claridad y contundencia.

A pesar de los intentos del local y los goles de Acosta e Irazoque, el equipo dirigido por Mauricio Fernández no pudo revertir el dominio de Ferrocarril Oeste, que capitalizó cada error y consolidó su victoria.

El once inicial de San Martín fue: F. Valenzuela; J. Nieto, G. Lucero, R. Nievas, M. Galván; J. Pérez, F. Prolongo, J. Sotomayor; J. Irazoque, L. Acosta y M. Pastoriza.

Con este resultado, San Martín queda eliminado de la competencia y deberá replantear su preparación para los compromisos futuros, trabajando especialmente en la solidez defensiva que le faltó en este último partido.

El equipo cierra así una participación irregular, con momentos destacados pero sin poder sostener consistencia en el torneo, lo que le impidió avanzar en la tabla y pelear por los puestos de vanguardia.

