Abusos intrafamiliares y entre amigos: dos condenas que interpelan

El segundo caso involucra a un hombre de 45 años, identificado como A.R.A., quien fue condenado a 6 años de prisión efectiva por abuso sexual con acceso carnal. La víctima fue una amiga con la que mantenía una relación de confianza desde hacía dos décadas. El hecho ocurrió en septiembre de 2024, cuando, tras una salida con amigos, la mujer perdió el conocimiento por consumo de alcohol y el agresor aprovechó su estado de vulnerabilidad para someterla sexualmente.

El tribunal consideró probadas las circunstancias denunciadas y destacó la relevancia de los testimonios de la hija y la expareja de la víctima, quienes la auxiliaron tras el ataque. También fueron claves las declaraciones de las personas que estuvieron con ellos esa noche en un boliche. Pese a que el fallo aún no está firme, el condenado permanecerá bajo prisión preventiva en el Servicio Penitenciario Provincial.

Ambos casos reflejan distintas dimensiones de una problemática común: la violencia sexual ejercida desde entornos de confianza, donde las víctimas —menores, mujeres, familiares o amigas— se ven doblemente vulneradas por el vínculo con su agresor.