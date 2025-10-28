Las colonias de vacaciones en San Juan se desarrollarán con normalidad desde los primeros días de enero. El programa, que combina actividades recreativas y contención social para niños y niñas de toda la provincia, tendrá un presupuesto ajustado por inflación en relación con el año anterior.
Confirmaron la continuidad de las colonias de verano: ¿para cuándo?
