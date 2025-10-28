"
San Juan 8
San Juan 8 San Juan 8
San Juan 8
La Red SJ en vivo
Canal 8 en Vivo
San Juan 8 > San Juan > colonias de verano

Confirmaron la continuidad de las colonias de verano: ¿para cuándo?

El programa recreativo comenzará en los primeros días del año y contará con un presupuesto actualizado por inflación. Participarán todos los municipios de la provincia.

Las colonias de vacaciones en San Juan se desarrollarán con normalidad desde los primeros días de enero. El programa, que combina actividades recreativas y contención social para niños y niñas de toda la provincia, tendrá un presupuesto ajustado por inflación en relación con el año anterior.

Los preparativos se encuentran en marcha en coordinación con cada municipio, que aportará los espacios, la infraestructura y el mantenimiento de los predios y las piletas donde se realizarán las actividades. Además, se evalúa incorporar nuevos lugares según la cantidad de participantes y las necesidades específicas de cada departamento.

Un eje central del programa será la presencia de equipos multidisciplinarios que recorrerán los distintos predios para acompañar a las familias y abordar situaciones sociales que puedan surgir durante el desarrollo de las actividades.

Te puede interesar...

En paralelo, avanza la entrega de los Centros de Desarrollo Infantil (CEDI), cuyas obras están concluidas y se encuentran en proceso de equipamiento.

Las colonias de verano se consolidan así como una de las principales políticas sociales y recreativas de San Juan, destinadas a promover la inclusión, el bienestar y la integración comunitaria en toda la provincia.

Temas

Te puede interesar